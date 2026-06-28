Дим видно за кілометри: у Краснодарському краї після атаки дронів масштабно палає НПЗ

Це вже далеко не перша успішна атака на цей об'єкт.

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У Краснодарському краї РФ масштабна пожежа на НПЗ / Колаж: Главред, фото: Telegram

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Дрони атакували Слов'янський НПЗ у Росії

На підприємстві спалахнула масштабна пожежа

Завод забезпечує паливом російську армію

У ніч проти 28 червня один із ключових об'єктів російської нафтопереробної промисловості - Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ - зазнав масованої атаки безпілотників. Після серії потужних вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яку видно за кілометри.

Місцеві мешканці та очевидці масово поширюють фото й відео з місця події. На кадрах зафіксовано густий чорний дим та сильне полум’я. За попередніми даними, вогонь охопив щонайменше кілька великих резервуарів із нафтопродуктами, пише Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про масштаби руйнувань

Офіційна влада РФ традиційно утримується від детальних коментарів щодо реальних наслідків удару. Проте масштаби катастрофи підтверджують об'єктивні джерела:

Супутникові дані: сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксував чіткі термоточки (осередки займання) безпосередньо на території Слов’янського НПЗ.

Оцінка OSINT-аналітиків: за даними дослідників з відкритих джерел, під удар, окрім резервуарів, могла потрапити установка стабілізації нафти та підготовки газу, яка належить ТОВ "РН-Краснодарнефтегаз".

Чому цей завод є важливою ціллю

Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних гігантів на півдні Росії, а його стратегічне значення для Кремля важко переоцінити. Це підприємство забезпечує близько 9% усієї нафтопереробки в Південному федеральному окрузі РФ і виробляє широкий асортимент продукції, включаючи авіаційний гас, мазут, вакуумний газойль та бензинові фракції.

У військовому аспекті цей завод відіграє ключову роль, адже його паливо напряму постачається для потреб російської окупаційної армії, а також на територію анексованого Криму.

Це вже далеко не перша успішна атака на цей об'єкт. Через критичну роль у забезпеченні паливом російського військово-промислового комплексу, завод залишається пріоритетною ціллю для українських дальнобійних дронів.

Як удари по Росії впливають на переговори - коментар експерта

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масштабні удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині російської території посилюють переговорні позиції України та наближають завершення війни.

Водночас, на його думку, ці атаки поки що не стали чинником, який би змусив російського диктатора Володимира Путіна кардинально переглянути свої підходи.

Чаленко також наголосив, що за нинішніх обставин можливості Росії висувати максималістські вимоги суттєво звузилися, і наразі Москва фактично може розраховувати лише на припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — підсумував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет FP-5 "Фламінго" в ударі по заводі "Титан-Баррикади" у Волгограді. Офіційне повідомлення супроводжувалося тезою розширення ударів по РФ. За його словами, відстань до однієї з цілей становила близько 2070 км, а маршрут дронів складав приблизно 2500 км.

Аналітики Defense Express висловили версії щодо типу засобів ураження, застосованих у атаках на завод у Воронежі. У матеріалі зазначали варіант застосування ракети Storm Shadow як можливого кандидата для удару по заводам. Автори також відзначали, що для версії ERAM у статті вказували дальність понад 930 км і називали AGM-188A як потенційний зразок.

Голова Красноармійського району Олександр Харитонов підтвердив факт ураження Полтавської нафтобази в Краснодарському краї. Моніторингові повідомлення фіксували пожежу в трьох резервуарах на об’єкті. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів, на базі горіли три резервуари і один із них був повний.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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