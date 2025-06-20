В секунді загинула майже вся родина: у Києві ракета вбила батька, матір та сина з коханою

Що відомо:
- РФ вдарила ракетою по будинку у Києві і зруйнувала цілий під'їзд
- Внаслідок атаки загинула майже вся родина
- Серед вцілілих лише 12-річний хлопчик
Росіяни вдарили ракетою по 9-поверховому будинку у Солом'янському районі Києва. В один момент під завалами опинилася вся родина. Батько, мати, син та його дівчина - усі загинули. Про це розповідають на сторінці у Facebook "Їх убила Росія".
Вероніці Кушніренко був всього 21 рік, а її коханому Артему Шобику - 22 роки. Вони жили у квартирі на 3-му поверсі разом з татом та мамою Андрія - Ростиславом та Інною Шобик.
На своїй сторінці у Facebook Юлія Коваленко розповіла, що дівчинка дуже любила свою маму.
"Мам, ти дивилась другу частину "Думками навиворіт"? Там коли Райлі почала дорослішати, у неї почали з'являтись стовби самосвідомості, які складалися з безлічі подій та спогадів. Ніка була одним з них, ми виросли разом і змінювались. Вона любила мене, а я її. Вони забирають у нас нашу самодентифікацію, паплюжать пам'ять про дитинство і юність. Це усвідомлювати просто нестерпно… Покидьки, які не знають ціни людського життя, які паплюжать усе до чого торкаються", - йдеться у тексті.
Подруга дівчини згадує, що вони дружили понад 10 років і пережили разом дуже багато.
"Вона завжди була сильною, йшла до цілей і була готова змінюватись... В неї були великі мрії які зруйнувала Росія. А десь всього тиждень назад я бачила тебе лиш на хвилинку... та хто ж знав, що обійму тебе востаннє...", - розповіла подруга.
У Вероніки залишилась мама, бабуся та молодший братик. У родині її коханого живим залишився лише 12-річний Ілля. Він вцілів лише завдяки тому, що того дня залишився у бабусі. Однак тепер хлопчик кругла сирота.
Удар РФ по Києву 17 червня - останні новини
Як писав Главред, під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворог вдарив ракетою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів.
Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.
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