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В секунді загинула майже вся родина: у Києві ракета вбила батька, матір та сина з коханою

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2025, 02:10
338
Єдиний член сім'ї який вижив - 12-річний син, який був у бабусі на момент російської атаки.
удар по Киеву, погибшие в Киеве
У Києві російська ракета вбила майже всю родину / Колаж: Главред, фото: Facebook, ДСНС

Що відомо:

  • РФ вдарила ракетою по будинку у Києві і зруйнувала цілий під'їзд
  • Внаслідок атаки загинула майже вся родина
  • Серед вцілілих лише 12-річний хлопчик

Росіяни вдарили ракетою по 9-поверховому будинку у Солом'янському районі Києва. В один момент під завалами опинилася вся родина. Батько, мати, син та його дівчина - усі загинули. Про це розповідають на сторінці у Facebook "Їх убила Росія".

Вероніці Кушніренко був всього 21 рік, а її коханому Артему Шобику - 22 роки. Вони жили у квартирі на 3-му поверсі разом з татом та мамою Андрія - Ростиславом та Інною Шобик.

відео дня

На своїй сторінці у Facebook Юлія Коваленко розповіла, що дівчинка дуже любила свою маму.

"Мам, ти дивилась другу частину "Думками навиворіт"? Там коли Райлі почала дорослішати, у неї почали з'являтись стовби самосвідомості, які складалися з безлічі подій та спогадів. Ніка була одним з них, ми виросли разом і змінювались. Вона любила мене, а я її. Вони забирають у нас нашу самодентифікацію, паплюжать пам'ять про дитинство і юність. Це усвідомлювати просто нестерпно… Покидьки, які не знають ціни людського життя, які паплюжать усе до чого торкаються", - йдеться у тексті.

Подруга дівчини згадує, що вони дружили понад 10 років і пережили разом дуже багато.

"Вона завжди була сильною, йшла до цілей і була готова змінюватись... В неї були великі мрії які зруйнувала Росія. А десь всього тиждень назад я бачила тебе лиш на хвилинку... та хто ж знав, що обійму тебе востаннє...", - розповіла подруга.

У Вероніки залишилась мама, бабуся та молодший братик. У родині її коханого живим залишився лише 12-річний Ілля. Він вцілів лише завдяки тому, що того дня залишився у бабусі. Однак тепер хлопчик кругла сирота.

Удар РФ по Києву 17 червня - останні новини

Як писав Главред, під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури.

  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворог вдарив ракетою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

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