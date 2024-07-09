Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин. Про це генерал повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 9 липня.
"Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", - повідомив головнокомандувач.
Також Сирський заявив, що сьогодні у день жалоби за всіма невинно загиблими після російських ракетних ударів головнокомандувач схиляє голову разом із іншими громадянами у знак світлої пам'яті мирних мешканців, яких вбили росіяни.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Він заявив, що українські військові ніколи не пробачать такий терор мирних мешканців.
"Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання!", - підкреслив Сирський.
Заяви Сирського та війна в Україні
Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що війська агресора Росії розширили зону активних бойових дій на східному фронті майже на 70 кілометрів. Ворог атакує в напрямку Стрілеча-Липці на Харківщині та намагається захопити Вовчанськ, щоб вийти до Білого Колодязя.
Також головнокомандувач заявляв раніше, що війська агресора Росії зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ на півночі Харківської області і зазнали дуже великих втрат.
Раніше ми повідомляли, що пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Ростовській області потрапила на супутникові знімки. Це вже третя атака ЗСУ на цей енергетичний об'єкт країни-агресорки.
Читайте більше новин про війну РФ проти України:
- "A-10 як варіант": Україна потребує більше авіації від союзників - Сирський
- Прийнято важливі рішення: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті
- Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред