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Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

Степан Гафтко
9 липня 2024, 14:01
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни поплатяться за обстріл дитячої лікарні Охматдит.
Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит
Сирський пообіцяв помститися за обстріл Охматдита / колаж: Главред фото: УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин. Про це генерал повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 9 липня.

"Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", - повідомив головнокомандувач.

Також Сирський заявив, що сьогодні у день жалоби за всіма невинно загиблими після російських ракетних ударів головнокомандувач схиляє голову разом із іншими громадянами у знак світлої пам'яті мирних мешканців, яких вбили росіяни.

відео дня

    Хто такий Олександр Сирський

    Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

    Він заявив, що українські військові ніколи не пробачать такий терор мирних мешканців.

    "Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання!", - підкреслив Сирський.

    Заяви Сирського та війна в Україні

    Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що війська агресора Росії розширили зону активних бойових дій на східному фронті майже на 70 кілометрів. Ворог атакує в напрямку Стрілеча-Липці на Харківщині та намагається захопити Вовчанськ, щоб вийти до Білого Колодязя.

    Також головнокомандувач заявляв раніше, що війська агресора Росії зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ на півночі Харківської області і зазнали дуже великих втрат.

    Раніше ми повідомляли, що пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Ростовській області потрапила на супутникові знімки. Це вже третя атака ЗСУ на цей енергетичний об'єкт країни-агресорки.

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