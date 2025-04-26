РФ використовує новий дрон для атак на Україну: що про нього відомо

Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії Росії.

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Що відомо про новий російський дрон / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

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РФ атакує Україну новим безпілотником Бандероль

Він здатен розвивати швидкість до 500 км/год

Поки не зрозуміло, чи має цей дрон таку ж загрозу, як КАБ

Країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год. Про це повідомляє Defense Express.

Фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що цей безпілотник протягом останніх тижнів активно використовують для ударів по Одеській області.

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За його словами, Бандероль оснащена реактивним двигуном та здатна розвивати швидкість до 400–500 км/год. Інші технічні характеристики, зокрема дальність польоту чи тип бойової частини, поки залишаються невідомими.

"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - наголосив він.

Водночас, на порталі ГУР МОУ "Війна та санкції" вказується, що до розробки Бандеролі можуть бути причетні російські компанії АТ "Кронштадт" і АТ "КТ-Безпілотні системи". Утім, на їхніх офіційних ресурсах жодної згадки про цей дрон немає.

Відомо лише те, що 19 лютого компанія "Кронштадт" повідомляла про успішний контрольний обліт нового БПЛА, однак назву безпілотника не вказувала.

"Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії Росії, яка застосовує різні типи ударних безпілотників для атак по території України - як із бойовими частинами, так і у вигляді приманок для систем ППО", - пише Defense Express.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю 25 квітня в Харкові прогриміло декілька вибухів. Було зафіксовано прильоти по територіях підприємств, унаслідок чого виникли пожежі.

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет і дронів. Вибухи лунали, зокрема, на Житомирщині. Вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках. Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС.

Крім того, у ніч на 24 квітня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. За попередніми даними, загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

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