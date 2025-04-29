Дитина спала в ліжку: на Дніпропетровщині ворожий дрон вбив 12-річну дівчинку

Дівчинку вдалося витягти з-під завалів, однак її травми виявились несумісні з життям.

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Смерть дівчинки стала непоправною втратою для її родини та оточення / Колаж: Главред, фото: pixabay, Facebook, Юлія Тарасова- Чернявська

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Цієї ночі один із дронів влучив у будинок у Дніпропетровській області

12-річну дівчинку витягнули з-під завалів, але вона померла від тяжких травм

Внаслідок удару по Дніпропетровщині постраждала сестра та батьки загиблої

У ніч на 29 квітня країна-агресорка Росія атакувала Дніпропетровщину дронами. Внаслідок влучання по житловому будинку у Самарівському районі області загинула 12-річна дівчинка.

У ДСНС України повідомили, що місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину з-під завалів, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні.

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Ліквідація наслідків удару ворожого дрону по житловому будинку, де жила Маргарита з сім'єю / фото: ДСНС Дніпропетровщини

В Губинському ліцеї розповіли, що жертвою російського терору стала Маргарита Тітаренко, яка навчалася у цьому закладі.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою", - йдеться у повідомленні.

У ліцеї згадують дівчинку, як талановиту і старанну ученицю. Маргарита була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

"Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою. У цей жалобний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, усім, хто знав Маргариту. Світла пам'ять про неї назавжди збережеться у наших серцях", - додали у дописі.

У Мережі повідомляють, що за словами бабусі дівчинки, на її онучку впав стовп, коли дитина спала у кімнаті на першому поверсі будинку. Якби не цей стовп, у дитини був би шанс на порятунок.

Додамо, що під час ворожої атаки постраждала молодша сестра Маргарити 2019 року народження, її передали медикам. Також пошкодження отримали батьки загиблої дитини, однак від госпіталізації вони відмовились.

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти у понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

День до цього ворог тероризував Дніпропетровщину. У ніч на 27 квітня Росія вдарила по декількох громадах своїми безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина і постраждала 14-річна дитина.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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