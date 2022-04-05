Відведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібне переоснащення – розвідка Британії/ Reuters

Багато підрозділів російської армії, які вивели з північних регіонів України, не зможуть так як є передислокувати на Схід нашої держави, адже вони потребують значного переоснащення.

Тільки після того, як війська переоснастять, РФ може перекинути їх на Схід України для виконання військових операцій. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Багатьом російським підрозділам, які виводяться з Північної України, ймовірно, знадобиться значне переоснащення та оновлення, перш ніж вони будуть доступні для передислокації для операцій на Сході України", – зазначають у розвідці.

У розвідці зазначають, що українська армія змогла повернути собі північні території нашої країни, таким чином зруйнувавши цілі Путіна і змусивши російські війська відступити від Києва і Чернігова.

На деяких територіях України, які змогли відбити ЗСУ, ще можуть відбуватися "мляві" бойові дії. Проте цього тижня бойові дії у таких регіонах уже суттєво зменшилися, адже решта російських військ відступила, кажуть у британській розвідці.

Раніше керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, що до кінця квітня чи початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Також раніше колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що на нинішньому етапі війни у Кремля може бути нова мета – захопити місто Дніпро, щоб надалі це їм допомогло оточити українські війська, які стримують російських загарбників на Донбасі.

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