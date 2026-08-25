Тотальне знищення ППО та авіації Росії: Сили оборони розпочали важливу операцію

Окупанти, особливо у прикордонних областях, ледь не щодня втрачають надважливі елементи захисту.

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Україна масштабує удари по тилах противника / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео (ілюстративні)

Що повідомили аналітики:

Україна сфокусувалася на знищенні російської ППО

Сили оборони нарощують ударну кампанію

Українські дрони б'ють по важливих для економіки РФ об'єктах

Сили оборони України проводять узгоджену кампанію з придушення та знищення засобів протиповітряної оборони країни-агресора Росії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція українських сил зі знищення ППО противника у прикордонних районах РФ, ймовірно, розпочалася в рамках ширшої кампанії проти російських економічних та військових об'єктів.

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Україна отримала перші результати

В ніч з 23 на 24 серпня, за даними командувача СБС Роберта Бровді, Україна уразила винищувач, гелікоптер, радари повітряного спостереження та низку елементів ППО Росії. Також під ударом Сил оборони опинився логістичний центр Ozon.

"ISW спостерігає докази посилення українськими військами своєї ударної кампанії по складах Ozon з 22 серпня. Українські війська завдають значних ударів по логістичних центрах Wildberries по всій Росії приблизно з 17 липня, і тепер, схоже, розширюють свою ударну кампанію на склади Ozon в рамках систематичної ударної кампанії України проти російських торгових майданчиків", - додали аналітики.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Які проблеми для Кремля створюють українські удари

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Тимочка, раніше в Кремлі вважали власний тил недосяжним для атак на відстані до двох тисяч кілометрів від кордону.

Однак у 2026 році українські дрони почали долати відстані до 3,5 тисячі кілометрів, що почало руйнувати логіку Кремля і змусило росіян відчувати себе незахищеними.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Пермський нафтопереробний завод, сьомий у Росії за обсягами переробки, зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 серпня.

Раніше стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 14 об’єктів російських військ у Ростовській області, Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму.

Напередодні повідомлялося, що найбільший у Росії логістичний склад маркетплейсу Ozon в Оренбурзі зазнав атаки безпілотників, над ним здійнявся стовп диму.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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