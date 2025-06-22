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"Не було живого місця": колаборанта Олега Зубкова в Криму пошматували власні леви

Руслана Заклінська
22 червня 2025, 23:07
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Леви, які напали на Зубкова, раніше були причетні до загибелі працівниці парку.
'Не було живого місця': колаборанта Олега Зубкова в Криму пошматували власні леви
На колаборанта Зубкова, який вивозив тварин з України, напали леви / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, скріншот з відео в Telegram

Коротко:

  • У окупованому Криму леви напали на власника зоопарку "Тайган" Олега Зубкова
  • Йому прокусили шию, стан тяжкий
  • Інцидент стався під час вечірнього годування хижаків

У тимчасово окупованому Криму на власника зоопарку "Тайган" Олега Зубкова накинулися леви. Колаборанту, який підтримав окупацію півострова, прокусили горло. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" та російський блогер Сергій Марченко.

Інцидент стався під час вечірнього виїзду Зубкова на територію так званої "саванни" парку "Тайган". Власник зоопарку заїхав у вольєр на електромобілі, навантаженому м’ясом для левів. Один із хижаків раптово напав на нього й схопив за шию.

відео дня

В результаті нападу левів Зубков отримав серйозну травму голови та шиї, а також пошкодження легень. У мережі вже з'явилися відеокадри, на яких видно, як тіло чоловіка з сильною кровотечею переносять до авто, яке, ймовірно, мало доставити його до лікарні.

"Голова, обличчя, тіло, руки - було все в крові... Там не було жодного живого місця", - розповіла відвідувачка зоопарку.

Адміністрація парку не стала викликати швидку допомогу, побоюючись, що Зубков може не дожити до її приїзду. Працівник парку на ім’я Мустафа власноруч відвіз колаборанта до медичного закладу.

Інформацію про напад підтвердило й так зване міністерство охорони здоров’я окупаційної влади Криму. Там зазначили, що Зубков наразі перебуває у важкому стані.

Дивіться відео, де відвідувачка парку розповіла про напад на Зубкова:

Не перший напад левів

Як стало відомо, леви, які напали на директора "Тайгана" Олега Зубкова, були причетні до загибелі минулої осені однієї з працівниць парку Леокадії Перевалової. Тоді колаборант відмовився присипляти цих тварин.

Що відомо про Олега Зубкова

У 2014 році Олег Зубков відкрито підтримав анексію Криму Росією. Однак, коли почалися проблеми з його бізнесом, зокрема спроби відібрати майно, він поступово перейшов до критики російської влади.

Пізніше риторика Зубкова кардинально змінилась. У 2024 році в ефірі російського телеканалу "Крим 24" він заявив, що "в 2014 році був готовий захищати Крим від української хунти разом із левами"

Після початку повномасштабної війни Зубков активно брав участь у викраденні та вивезенні тварин із зоопарків на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Напади тварин на росіян - новини за темою

Нагадаємо, у захопленому Криму в сафарі-парку "Тайган" леви загризли працівницю парку Леокадію Перевалову. Жінка, яка працювала там із 2006 року, зайшла у вольєр і не закрила шибер, чим допустила напад хижаків.

Тоді Зубков стверджував, що леви були ситими, але почали обгризати тіло, що може свідчити про розвиток у них людожерства. Серед тварин, які напали, були й леви, вкрадені з маріупольського зоопарку. Незважаючи на трагедію, левів не присипляли.

Також на Мальдівах росіянка з Москви постраждала від нападу акули під час снорклінгу. Їй знадобилась термінова операція, яку провели майже без знеболення.

Як повідомляв Главред, на Шрі-Ланці слон напав на авто з туристками з РФ. Інцидент стався 29 березня на трасі Катарагама, що проходить через нацпарк Яла. Слон підійшов до машини, розбив хоботом вікно — жінки отримали незначні травми.

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Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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