Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

Інна Ковенько
11 квітня 2026, 12:57
За інформацією російської сторони, режим тиші у зоні бойових дій має розпочатися о 16:00 11 квітня
Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально
Головне:

  • Зеленський підтвердив готовність України до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят
  • Водночас ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на фронті, і реагуватимуть дзеркально
  • Україна запропонувала РФ продовжити перемир'я й після Великодня

Україна буде дотримуватись режиму тиші на Великдень. Водночас були визначені параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.

ЗСУ будуть діяти дзеркально до того, як вестиме себе ворог. Про це 11 квітня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей", - йдеться в повідомленні.

Глава держави підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - заявив Зеленський.

Також глава держави обговорив з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Крім того, інформація про дзеркальний характер дій української армії та можливе подовження припинення вогню після Великодня була доведена до російської сторони.

Великоднє перемир'я - що відомо

Главред раніше писав, що в Кремлі почали зухвало вимагати безпекові гарантії для Росії, без яких, нібито, врегулювати війну не вдасться. Відповідні заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передають росЗМІ.

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я на полі бою з нагоди Великодня. Режим тиші має розпочатися о 16:00 у суботу, 11 квітня, і тривати до кінця наступного дня. Та навіть за умови взаємного дотримання режиму припинення вогню він навряд чи стане основою для більш тривалого перемир’я, пише The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

Як РФ може використати перемир'я - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Росія може використати перемир’я як можливість для підготовки до нових масованих атак. Водночас, за його оцінкою, за короткий період на фронті окупанти не зможуть провести серйозні маневри чи перегрупування сил. Про це він заявив в коментарі 24 каналу.

Він пояснив, що для посилення наступу необхідно перекинути щонайменше кілька бригад, а такий процес займає не менше тижня через складну логістику — від виведення підрозділів із позицій до їх транспортування та розгортання. Тому кілька днів перемир’я суттєво не змінять ситуацію на полі бою.

Водночас експерт допускає, що противник може скористатися зниженням активності українських ударних засобів і, наприклад, підготувати до застосування значну кількість ударних дронів на стартових позиціях."Останнім часом ми бачимо доволі успішні удари саме по таких майданчиках. Їм доволі не просто перевезти велику кількість "Шахедів". А тут у них може бути час, вони будуть знати, що по них не будуть стріляти. Також зможуть підвезти артилерійські боєприпаси", – припустив він.

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

