В Ізюмі окупанти пошкодили газопровід

Жителів закликають скоротити до мінімуму споживання газу, повідомляє заступник міського голови Володимир Мацокін.
У місті Ізюм (Харківська область) російські окупанти обстріляли газопровід. Жителів закликають скоротити до мінімуму споживання газу, повідомляє заступник міського голови Володимир Мацокін у Facebook.
"Просимо населення міста негайно зменшити споживання газу! До мінімуму. Ворог пошкодив магістральний газопровід. Тривають термінові ремонтні роботи", - написав він.
Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що окупанти РФ сповільнили наступ в Україні.
"Були нанесені нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати і нікуди не рухаються ",– розповів він.
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Автор: Катя Трохименко