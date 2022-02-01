Польща і Україна домовилися побудувати газопровід для постачання газу між державами – Моравецький

Польща і Україна домовилися побудувати спільний газопровід / Reuters

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький, який зараз перебуває з візитом у столиці України, заявив, що держави домовилися побудувати газопровід для збільшення постачання газу між країнами.

Про таке розширення співпраці польський прем’єр заявив під час спільного брифінгу з українським прем’єрміністром Денисом Шмигалем.

"Польща уже допомагає Україні з газом, передаючи цей газ із заходу на схід, але ми говорили з паном прем’єрміністром (Денисом Шмигалем – ред.) про можливість збільшення потужностей передачі газу із заходу на схід", – сказав Моравецький.

За його словами, для будівництва нових потужностей потрібно зробити певні інвестиції, і держави мають намір такі інвестиції реалізувати.

Також Моравецький наголосив, що "Північний потік-2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

Реклама

Це перший візит Матеуша Моравецького в Україну на посаді глави уряду Польщі, на якій він перебуває з грудня 2017 року.

Раніше Польща прийняла рішення надати Україні оборонне озброєння. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Також раніше повідомялося, що під час візиту до Києва прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон і глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Вас також може зацікавити: