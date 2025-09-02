Після літнього провалу РФ готує новий наступ: Жданов назвав напрямок удару

Осіння наступальна кампанія, яку Росія обіцяє розпочати з середини вересня, може відбутися.

Жданов сказав, на якому напрямку РФ буде наступати восени / Колаж: Главред, фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України, 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ, УНІАН

Головне:

За літо окупанти змогли захопити мізерну частину України

Завдання мінімум для РФ - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Восени армія Росії спробує створити великі "клішні" на Донбасі

Літня наступальна кампанія Росії в Україні провалилася. Де-факто російські окупаційні війська топчуться на місці. Однак, імовірно, восени наступ армії РФ продовжиться. Про це в коментарі Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, три місяці літа окупанти зуміли захопити незначну частину української території.

"Перед військами РФ стояло одне-єдине завдання - політичне: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І це було завдання мінімум. Завдання максимум - похід на Запоріжжя", - сказав Жданов.

Військовий експерт додав, що є один нюанс, який викликає сумніви в тому, що російський наступ закінчиться із завершенням літа.

"Наша розвідка повідомляла, що очікується 160-тисячне угруповання ворожих військ, яке Росії вдалося створити як резерв, і що саме на це угруповання противник спиратиметься для проведення літньо-осінньої наступальної кампанії. Зараз наша розвідка з цього приводу мовчить, але виникає питання - куди поділися ці 160 тисяч російських солдатів?", - сказав Жданов.

Чи буде осінній наступ армії РФ

Військовий експерт вважає, що осіння наступальна кампанія, яку Росія обіцяє розпочати з середини вересня, може відбутися.

Щоб зрозуміти, за якими напрямками російські війська завдадуть удару восени, достатньо поглянути на статистику і карту.

"Росія намагається осягнути неосяжне - створити великі "клешні", як у 2022-му і 2023 роках, особливо біля Лисичанська і Сєвєродонецька, де російські війська намагалися здійснити велике охоплення нашого угруповання, в результаті їм довелося йти в лоб, напролом і з великими втратами захоплювати ці міста. Те ж саме росіяни хочуть зробити і зараз: вони хочуть через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька і з півдня, обійшовши Покровськ, вийти на кордон Донецької області і, таким чином, рухаючись із двох напрямків, виконати хоча б одне - мінімальне - політичне завдання, тобто захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах", - вважає Жданов.

Щоб виконати це завдання, Росії потрібне найпотужніше угруповання військ - щонайменше півмільйона, озброєне важким озброєнням.

"З одного боку, літня частина наступальної кампанії Росії провалена, і результатів немає (адже захоплення 100-200 кв. км - це не результат, оскільки війна завжди спрямована на досягнення політичних цілей і є продовженням політики, тільки в жорсткіший і агресивніший спосіб), з іншого - є нюанси в осінній наступальній кампанії РФ", - зазначив Жданов.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Покровському напрямку росіяни зосередили значні резерви морської піхоти. Це свідчить про плани окупантів активізувати наступ уже найближчим часом. При цьому використовуватимуться мобільні та добре підготовлені підрозділи.

Тим часом українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції та звільнили селище Новоекономічне.

Як заявив старший лейтенант із позивним Алекс, окупаційні війська країни-агресора Росії обходять напрямок Часова Яру на Донеччині. Наразі йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просочиться підвалами і закріпитися. Якщо станеться обвал, будуть великі проблеми на Костянтинівському напрямку.

Як Трамп завершуватиме війну в Україні - думка експерта

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що США не вийдуть із переговорів щодо України. За його словами, Трамп і його команда сподіваються на швидкий прогрес і укладення угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

Кулик упевнений, що Київ примушуватимуть до поступливості, а Росію намагатимуться замиряти, тобто пропонуватимуть їй якісь угоди, які втягуватимуть РФ у геополітичний порядок денний, де Україна втратить для неї цінність.

"І йому [Трампу] потрібна крапка в цій війні, а тому він робитиме все для того, щоб її поставити. Але примушувати до завершення війни Трамп більше буде Україну, ніж Росію", - підкреслив Кулик у коментарі Главреду.

