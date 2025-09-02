Інцидент із літаком фон дер Ляєн: момент "атаки" обрано невипадково - Sky News

Інцидент стався в той момент, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії.

Погрози Кремля є частиною гібридної війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Загрози Кремля є частиною гібридної війни

Такі "атаки", ймовірно, наростатимуть

Болгарська влада заявила, що підозрює Росію в глушінні системи GPS літака, на якому летіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що є спробою залякування або навіть погрозою. Однак час передбачуваного втручання виглядає цікаво, пише Sky News.

Зазначається, що інцидент стався в той момент, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії, а європейські лідери обговорюють, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні, одночасно намагаючись переконати США зайняти більш жорстку позицію.

Крім того, це сталося під час чотириденного туру глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн державами-членами ЄС, які межують із Росією або перебувають поруч із нею. За словами її прес-секретаря, вона "на власні очі бачила повсякденні виклики та загрози з боку Росії та її проксі".

Ці загрози є частиною гібридної війни, про яку від моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року неодноразово попереджали європейські лідери, генерали та генеральний секретар НАТО. До гібридних атак, у яких вони звинувачують Москву, належать кібератаки і ймовірні спроби шпигунства за базами НАТО.

За словами експертів, такі "атаки" тривають і, ймовірно, наростатимуть у міру того, як ЄС посилює тиск на Москву. Нещодавно було зафіксовано кілька невпізнаних дронів, які стежили за переміщенням військ країн-членів НАТО під час їхнього проїзду через Східну Німеччину і землю Тюрінгія до східного фронту для доставки боєприпасів в Україну.

Це могло бути частиною розвідувальної операції Росії, оскільки увага приділялася саме переміщенню військ НАТО, пише ЗМІ.

Тим часом, у Кремлі спростували причетність РФ до несправності навігації літака Урсули фон дер Ляєн. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ не має жодного стосунку до несправності навігації літака фон дер Ляєн, писали росЗМІ.

Яким може бути сценарій гібридної агресії Росії проти ЄС і НАТО - думка експерта

Як писав Главред, у Балтійських країнах і Польщі вже дислоковані цілі бригади, а вздовж усього східного флангу НАТО присутні підрозділи союзників. Хоча їхніх сил недостатньо, щоб повністю і гарантовано зупинити можливий наступ Росії, їх цілком вистачає для того, щоб утримати Кремль від спроб втягнутися у війну з усім Альянсом. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ймовірнішим сценарієм є не прямий наступ через Сувалкський коридор або з території Білорусі, а варіант гібридної агресії, наприклад, в Естонії. Зокрема, у місті Нарва близько 80% населення становлять вихідці з Росії - здебільшого етнічні росіяни, а не просто російськомовні. Хоча значна їхня частина є лояльними громадянами Естонії, Кремль може використати цей фактор як привід, оголосивши їх "російськомовним населенням", яке слід "захищати від естонізації" або "асиміляції". Як підкреслив Горбач, у російській риториці можливі будь-які маніпуляції.

"Тому гібридні спроби захопити або проникнути "зеленими чоловічками" без російських шевронів на територію Естонії "з метою захисту", щоб підняти якесь проросійське повстання, - це можливо, і це може бути серйозною провокацією та тестуванням, звісно, НАТО. Уряд Естонії апелюватиме до союзників, а Дональд Трамп може не захотіти розбиратися в ситуації. Як це вже було у випадку з Україною: мовляв, "самі винні, спровокували", - "Навіщо вони змушували росіян вивчати естонську мову?" і подібні наративи. І це означатиме, що п'ята стаття не діє, а НАТО не функціональне", - резюмує він.

Гібридна війна Росії проти ЄС і НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія навряд чи зважиться зробити НАТО своєю наступною метою. Москва може атакувати Альянс лише в тому випадку, якщо Захід безпосередньо вступить у війну проти неї в Україні. Водночас рішення Володимира Путіна щодо можливого нападу на інші країни пострадянського простору, зокрема Молдову, значною мірою залежить від подальших кроків Північноатлантичного альянсу. Про це у своєму матеріалі для The Telegraph зазначила аналітикиня з російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Кремль веде системну кампанію проти Німеччини. За його словами, Росія щодня атакує німецьку інфраструктуру і намагається маніпулювати громадською думкою через соціальні мережі.

На цьому тлі загроза для Європейського Союзу з боку Росії очевидна. Саме тому, як зазначила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті, ЄС повинен і надалі надавати Україні всебічну підтримку.

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецький політичний діяч, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини в 2013-2019 роках; з 1 грудня 2019 року - президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

