Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Інцидент із літаком фон дер Ляєн: момент "атаки" обрано невипадково - Sky News

Віталій Кірсанов
2 вересня 2025, 10:21
202
Інцидент стався в той момент, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії.
Погрози Кремля є частиною гібридної війни
Погрози Кремля є частиною гібридної війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Загрози Кремля є частиною гібридної війни
  • Такі "атаки", ймовірно, наростатимуть

Болгарська влада заявила, що підозрює Росію в глушінні системи GPS літака, на якому летіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що є спробою залякування або навіть погрозою. Однак час передбачуваного втручання виглядає цікаво, пише Sky News.

Зазначається, що інцидент стався в той момент, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії, а європейські лідери обговорюють, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні, одночасно намагаючись переконати США зайняти більш жорстку позицію.

відео дня

Крім того, це сталося під час чотириденного туру глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн державами-членами ЄС, які межують із Росією або перебувають поруч із нею. За словами її прес-секретаря, вона "на власні очі бачила повсякденні виклики та загрози з боку Росії та її проксі".

Ці загрози є частиною гібридної війни, про яку від моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року неодноразово попереджали європейські лідери, генерали та генеральний секретар НАТО. До гібридних атак, у яких вони звинувачують Москву, належать кібератаки і ймовірні спроби шпигунства за базами НАТО.

За словами експертів, такі "атаки" тривають і, ймовірно, наростатимуть у міру того, як ЄС посилює тиск на Москву. Нещодавно було зафіксовано кілька невпізнаних дронів, які стежили за переміщенням військ країн-членів НАТО під час їхнього проїзду через Східну Німеччину і землю Тюрінгія до східного фронту для доставки боєприпасів в Україну.

Це могло бути частиною розвідувальної операції Росії, оскільки увага приділялася саме переміщенню військ НАТО, пише ЗМІ.

Тим часом, у Кремлі спростували причетність РФ до несправності навігації літака Урсули фон дер Ляєн. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ не має жодного стосунку до несправності навігації літака фон дер Ляєн, писали росЗМІ.

Яким може бути сценарій гібридної агресії Росії проти ЄС і НАТО - думка експерта

Як писав Главред, у Балтійських країнах і Польщі вже дислоковані цілі бригади, а вздовж усього східного флангу НАТО присутні підрозділи союзників. Хоча їхніх сил недостатньо, щоб повністю і гарантовано зупинити можливий наступ Росії, їх цілком вистачає для того, щоб утримати Кремль від спроб втягнутися у війну з усім Альянсом. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ймовірнішим сценарієм є не прямий наступ через Сувалкський коридор або з території Білорусі, а варіант гібридної агресії, наприклад, в Естонії. Зокрема, у місті Нарва близько 80% населення становлять вихідці з Росії - здебільшого етнічні росіяни, а не просто російськомовні. Хоча значна їхня частина є лояльними громадянами Естонії, Кремль може використати цей фактор як привід, оголосивши їх "російськомовним населенням", яке слід "захищати від естонізації" або "асиміляції". Як підкреслив Горбач, у російській риториці можливі будь-які маніпуляції.

"Тому гібридні спроби захопити або проникнути "зеленими чоловічками" без російських шевронів на територію Естонії "з метою захисту", щоб підняти якесь проросійське повстання, - це можливо, і це може бути серйозною провокацією та тестуванням, звісно, НАТО. Уряд Естонії апелюватиме до союзників, а Дональд Трамп може не захотіти розбиратися в ситуації. Як це вже було у випадку з Україною: мовляв, "самі винні, спровокували", - "Навіщо вони змушували росіян вивчати естонську мову?" і подібні наративи. І це означатиме, що п'ята стаття не діє, а НАТО не функціональне", - резюмує він.

Гібридна війна Росії проти ЄС і НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія навряд чи зважиться зробити НАТО своєю наступною метою. Москва може атакувати Альянс лише в тому випадку, якщо Захід безпосередньо вступить у війну проти неї в Україні. Водночас рішення Володимира Путіна щодо можливого нападу на інші країни пострадянського простору, зокрема Молдову, значною мірою залежить від подальших кроків Північноатлантичного альянсу. Про це у своєму матеріалі для The Telegraph зазначила аналітикиня з російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Кремль веде системну кампанію проти Німеччини. За його словами, Росія щодня атакує німецьку інфраструктуру і намагається маніпулювати громадською думкою через соціальні мережі.

На цьому тлі загроза для Європейського Союзу з боку Росії очевидна. Саме тому, як зазначила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті, ЄС повинен і надалі надавати Україні всебічну підтримку.

Інші новини:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецький політичний діяч, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини в 2013-2019 роках; з 1 грудня 2019 року - президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Урсула фон дер Ляйєн літак Боїнг новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

10:06Україна
Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

08:17Україна
Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

07:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Останні новини

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

10:21

Інцидент із літаком фон дер Ляєн: момент "атаки" обрано невипадково - Sky News

10:18

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

10:14

Після літнього провалу РФ готує новий наступ: Жданов назвав напрямок удару

10:06

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
10:02

Хвилинна справа: як зрозуміти, що гарбуз стиглий і зберігатиметься всю зимуВідео

09:57

Дочку Валерія Меладзе розшукують у РФ - деталі

09:51

Ключовий для ворога маршрут на Донеччині підірвали: Атеш повідомив про диверсію

09:14

Саудівська Аравія та Ірак через санкції припинили постачання нафти НПЗ Індії - Reuters

Реклама
09:02

Настя Каменських остаточно покинула Україну - куди вона переїхала

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 вересня (оновлюється)

08:30

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

08:17

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

08:13

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:21

Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

06:46

Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та пораненіФото

06:35

Перемога - це не лише про те, кого ми переможемоПогляд

05:37

В гімну України був другий куплет, про який майже всі забули - чому його викреслилиВідео

05:04

Бактерії і запах зникнуть миттєво: як правильно мити дерев'яну кухонну дошку

04:30

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Реклама
04:14

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

02:43

Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній картіВідео

02:29

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

01:07

Чому кіт розтягується після сну: прості жести з великим сенсом

00:13

"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

01 вересня, понеділок
23:58

Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря

23:02

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

22:27

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:00

"Нептун" і "Фламінго": експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

21:07

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:00

Деталь, що рятує життя: навіщо потрібні чорні цятки на лобовому скліВідео

20:53

"Автомат" чи "механіка": експерти розвіяли популярний міф про економію пального

20:38

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:27

Якою спочатку мала бути металева гривня: історик здивував фактомВідео

20:24

Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під ПокровськомВідео

19:59

Фінальний акорд осені: прості дії, які впливають на ягоди наступного сезонуВідео

19:46

"Укроборонпром" вимагає перегляду рішення ДАСУ щодо Ми-8МТ

Реклама
19:41

РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

19:10

Навіщо Кремль витягнув із нафталіну ЯнуковичаПогляд

18:57

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

18:55

Які ваші приховані таланти: про все розповість лінія серця на долоні

18:42

Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

18:28

Діана мріяла про це: Гаррі у відчаї звернувся до принца Вільяма

18:20

Забіг "Біжу за мову": в Києві понад 500 учасників бігли на підтримку полонених

18:06

"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

18:04

Чи можна пити з-під крана: простий спосіб перевірити воду на якістьВідео

17:56

Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти