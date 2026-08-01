'Як змія на сковорідці': експерт пояснив, що стоїть за заявами Трампа щодо Росії

Семиволос вважає, що офіційне визнання співпраці Росії з Іраном змусить Білий дім ухвалювати незручні рішення.

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Експерт пояснив суперечливі заяви президента США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези:

Трамп не впевнений, чи Росія передавала Ірану розвідувальні дані

Заяви Трампа щодо Кремля часто суперечать одна одній

Білий дім свідомо залишає собі простір для маневру

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи передавала Росія Ірану супутникові знімки, попри те, що про можливу співпрацю Москви і Тегерана публічно заявляв президент України Володимир Зеленський. Така обережність - не випадковість, а свідома тактика Білого дому. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Главреду.

За словами аналітика, подібна невизначеність у риториці американського лідера - річ звична, і пояснюється вона не браком інформації, а політичним розрахунком.

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"Він взагалі ні в чому не впевнений. Повторюся, коментувати Дональда Трампа дуже складно, бо сьогодні він каже одне, завтра - інше. Його заяви часто суперечать одна одній", - зазначив Семиволос.

Чому визнання стало б проблемою для Вашингтона

Експерт пояснює, що офіційне підтвердження зв'язку Москви й Тегерана поставило б американську адміністрацію перед необхідністю діяти, а не лише коментувати ситуацію.

"Я думаю, що Білий дім просто залишає собі простір для маневру. Якщо офіційно визнати те, про що вже говорять американські спецслужби та багато американських чиновників, - що Росія допомагає Ірану, - тоді доведеться ухвалювати певні рішення, адже це вже явний ворожий акт", - вказує Семиволос.

Саме небажання брати на себе зобов'язання, на думку аналітика, і визначає манеру спілкування президента США з журналістами та політичними опонентами.

"Оскільки Дональд Трамп поки що не хоче цього робити, він буде викручуватися, як змія на сковорідці, щоб залишити собі це вікно можливостей", - підсумував директор Центру близькосхідних досліджень.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції. Він також стверджував, що Путін готовий піти на угоду в контексті можливого завершення конфлікту. Термін його президентських повноважень зазначено до січня 2029 року.

Він також заявляв, що має намір особисто звернутися до диктатора Володимира Путіна з питанням про передачу Росією супутникових знімків Ірану. Він зазначив, що це нібито мало вплинуло на американську операцію.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та опублікував фото зі спільної зустрічі в Білому домі. Двостороння зустріч відбулася в Білому домі за закритими дверима і, за повідомленням Reuters, тривала трохи більше години.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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