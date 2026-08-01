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Джордж Клуні з родиною терміново залишив свій будинок у Франції – що трапилося

Віталій Кірсанов
1 серпня 2026, 14:53
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У французькому будинку артист оселився після виїзду зі США, але тепер йому довелося покинути житло через масштабні пожежі.
Джордж Клуні разом із родиною терміново покинув свій будинок у Франції
Джордж Клуні разом із родиною терміново покинув свій будинок у Франції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сім'я Клуні мешкає у французькому містечку Бріньоль
  • Клуні та його дружина також висловили підтримку мешканцям Бріньоля

Голлівудський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та дітьми був змушений евакуюватися зі свого будинку на півдні Франції. Причиною стали масштабні лісові пожежі, що охопили низку європейських країн, зокрема французькі регіони.

Як повідомляє видання People, сім'я мешкає в містечку Бріньоль, однак через стрімке поширення вогню вирішила тимчасово покинути своє житло.

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За словами подружжя, вони серйозно стурбовані ситуацією і не можуть бути впевнені, що стихія омине їхній будинок. Саме тому було прийнято рішення про евакуацію.

"Наразі ми не маємо уявлення, чи переживе наш прекрасний будинок цей жахливий момент. Ми хочемо наголосити на двох речах. По-перше, ми сподіваємося, що ви та всі мешканці нашого міста перебуваєте в безпеці. По-друге, ми з Амаль налаштовані зробити все можливе, щоб, незалежно від того, що станеться з нашим містечком, залишатися частиною цієї громади та допомогти їй відновитися", - йдеться у повідомленні подружжя.

Клуні та його дружина також висловили підтримку мешканцям Бріньоля, побажавши всім безпеки, і наголосили, що мають намір допомагати громаді незалежно від того, якими будуть збитки після пожеж.

Минулого року Джордж Клуні отримав французьке громадянство, зберігши при цьому американське. Після цього актор разом із родиною переїхав до Франції, пояснивши своє рішення бажанням вести спокійніше життя подалі від постійної уваги папараці.

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Про особу: Джордж Клуні

Джордж Клуні - американський кіно- та телеактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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