Ведуча Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй відновлювати сили.

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Леся Нікітюк поділилася секретом відновлення після безсонних ночей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Коротко:

Нікітюк під час робочих перерв переглядає фотографії дитини

Нікітюк влітку брала участь у зйомках різдвяної комедії

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася особистим секретом, який допомагає їй зберігати сили в напружений період. За її словами, головним джерелом натхнення для неї залишається маленький син.

Після завершення зйомок нового сезону розважального шоу "Хто зверху?" Нікітюк зізналася, що під час робочих перерв найчастіше переглядає фотографії дитини.

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"Для мене головний лайфхак у відновленні сил під час зйомок - перегляд фотографій сина під час знімальних пауз. А ще спілкування з колегами та обговорення кумедних історій. Ці моменти додають мені енергії. Звісно, буває так, що після ночі обстрілу немає сил. Але коли я виходжу на знімальний майданчик і працюю, моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється", - розповіла ведуча.

Вона також зазначила, що цьогорічне літо виявилося для неї особливо насиченим. Окрім роботи над новим сезоном популярного телепроєкту, вона одночасно брала участь у зйомках різдвяної комедії.

"Для мене літо - це завжди сезон зйомок. Тому я готова максимально зосередитися й налаштувати мозок, щоб подавати величезну кількість інформації", - додала Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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