Спека різко посилиться: синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

Ключові тези:
- Спека в Україні посилюється з неділі
- Похолодання очікується орієнтовно з 7 серпня
- Дощів найближчим часом не передбачається
Спека в Україні з неділі переходить у сильну і триматиметься щонайменше до початку наступного тижня. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Прогноз погоди в Україні
Найближчими днями температурний режим у країні суттєво зміниться, і йдеться вже не про звичайну спекотну погоду.
"Сильна спека в Україні розпочинається. Ще сьогодні просто спекотно, а вже з неділі з переходом на прийдешній тиждень – сильна спека" - наголосила Діденко.
Коли чекати похолодання
Конкретних температурних показників синоптикиня не наводить. Натомість вона окреслила орієнтовні терміни, коли спекотна погода почне відступати, і прокоментувала ймовірність опадів.
"Навіть градуси не пишу, бо всі вже начиталися прогнозів із ґаджетів. Послаблення спеки, орієнтовно, передбачається з 7-го серпня. Про дощі не йдеться, якщо якась ймовірність вигулькуватиме – писатиму", - уточнила вона.
Прогноз погоди в Києві
Посилення спеки не оминe і столицю, де погодні умови найближчим часом теж помітно зміняться.
"У Києві також спека переходитиме у сильну спеку. Домінуватиме суха повітряна маса", - зазначила синоптикиня.
Попри спекотні прогнози, Діденко не втратила почуття гумору, порівнявши погодні явища з кольоровою палітрою.
"Кожна погода, як на мене, має свій колір. Спека - явно абрикосового кольору", - додала вона.
Якою буде погода в перші дні серпня
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що на початку серпня в Україні переважатиме спекотна, сонячна та суха погода, яку зумовить вплив антициклону. Найвищі температури очікуються у західних областях країни.
За його прогнозом, в Україну надходитиме гаряча повітряна маса з країн Центральної Європи. Високий атмосферний тиск і незначна хмарність сприятимуть переважно сухій погоді без істотних опадів. Лише ввечері 2 серпня у західних прикордонних районах місцями можливі короткочасні грозові дощі.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що наприкінці липня та на початку серпня в Україні очікується стійка хвиля сильної спеки. Він також зауважив, що епіцентром спеки до +38 градусів стане Закарпаття.
Укргідрометцентр повідомив про різкі коливання температури та наближення теплої повітряної маси з центральної Європи. За даними служби, температура знизиться з +34 до +12 вночі в окремі доби за умов виражених добових коливань.
Синоптик Ігор Кібальчич констатував, що перші дні серпня будуть спекотними, сонячними та переважно сухими через домінування антициклону. Згідно з прогнозом на 1 серпня, у західних областях вдень очікують +33…+38°, на півночі та в центрі +28…+33°, а 2 серпня місцями на Прикарпатті та Волині можливі короткочасні грозові дощі.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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