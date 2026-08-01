Водіїв попередили про новий стрибок цін на пальне: названо точні терміни

За словами Андрія Шевчишина, особливе занепокоєння викликає можливий дефіцит дизельного палива.

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Українців попередили про зростання цін на АЗС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Шевчишина:

Ціна на дизель може наблизитися до позначки в 100 гривень за літр

Вартість А-95 може становити близько 92 гривень за літр

Найближчим часом українські водії можуть зіткнутися з новим зростанням цін на дизельне паливо. На автозаправках вартість літра пального може наблизитися до позначки в 100 гривень через скорочення обсягів поставок і проблеми з логістикою.

Про це в ефірі "День.LIVE" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За словами експерта, ринок уже відчуває дефіцит дизельного палива: обсяг доступних поставок скоротився приблизно на чверть.

відео дня

На тлі дефіциту оптові ціни почали перевищувати вартість палива в роздрібній торгівлі, що може призвести до помітного підвищення цін для кінцевих споживачів.

З бензином ситуація поки що виглядає менш напруженою. Шевчишин вважає, що вартість бензину А-95 на великих мережевих АЗС може становити близько 92 гривень за літр.

Особливе занепокоєння, за словами аналітика, викликає можливий дефіцит дизельного палива для аграрного сектору. Саме в період збору врожаю нестача пального може призвести до зростання витрат сільгоспвиробників, а в подальшому - позначитися на вартості продуктів харчування.

Також експерт запропонував тимчасово переглянути вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в паливі, щоб зменшити тиск на ціни.

"Біоетанол коштує на 10–30 доларів дорожче при закупівлі. Це додає приблизно від 50 копійок до однієї гривні до ціни літра пального. Хотілося б тимчасово скасувати цю вимогу, поки ми перебуваємо в умовах цінової турбулентності", - зазначив експерт.

У Мінекономіки оцінили ситуацію із запасами палива в Україні

Україна має достатні запаси бензину та дизельного палива, а внутрішній ринок продовжує функціонувати без перебоїв, незважаючи на російські удари по об’єктах паливної інфраструктури. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, постачання нафтопродуктів з-за кордону здійснюється у штатному режимі, а діючі логістичні маршрути дають змогу своєчасно забезпечувати ринок необхідними обсягами палива.

"Наразі дефіциту палива для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортні поставки контрактуються, логістика працює", - зазначив міністр.

У Міністерстві економіки наголосили, що наразі передумов для виникнення дефіциту палива на внутрішньому ринку не спостерігається.

/ Главред

Ціни на паливо - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що експерт з питань палива Дмитро Леушкін заявляв, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то ціна знову підскочить до 85–90 доларів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більшою мірою залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у серпні через можливе зростання світових цін на нафту паливо знову подорожчає приблизно до 90–92 грн за літр.

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Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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