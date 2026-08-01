США можуть дати "зелене світло": прогноз ударів України по цілях Ірану

Насамперед, мова може йти про політичну підтримку з боку США, зазначає Ігор Семиволос.

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Дональд Трамп може схвалити удари по цілях в Ірані / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Найважливіше із заяв Семиволоса:

Вашингтон може дати "зелене світло" Києву на удари по цілях Тегерана

Каспійське море може стати легітимним театром бойових дій

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував ймовірність схвалення США ударів України по цілях Ірану, який підтримує агресію РФ.

Як він підкреслив в інтерв’ю Главреду, Вашингтон може дати "зелене світло" Києву на удари по цілях Тегерана в Каспійському морі.

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"Вони (США, - ред.), наприклад, можуть дати Україні політичне "зелене світло" і заявити, що Каспійське море також є легітимним театром бойових дій, якщо йдеться про припинення поставок іранських дронів та комплектуючих до Росії", - не виключає експерт.

При цьому він вважає, що, насамперед, мова може йти про політичну підтримку з боку США.

"Саме вона формуватиме позицію інших держав, які прислухаються до Вашингтона. Якщо ж Трамп і надалі займатиме невизначену позицію, ця невизначеність передасться й іншим країнам", - додав Семиволос.

Загрози Ірану - що кажуть у ЗСУ

У Військово-морських силах України відреагували на заяви Ірану, зроблені після атак на судна в Каспійському морі.

Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що українська сторона вважає законними цілями будь-які об’єкти, які використовуються Росією для забезпечення ведення війни.

За його словами, йдеться про інфраструктуру та засоби, задіяні для підтримки російських збройних сил.

/ Інфографіка: Главред

Раніше Іран висунув жорстке звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв "Главред", Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. У результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з постачанням зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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