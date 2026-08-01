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США можуть дати "зелене світло": прогноз ударів України по цілях Ірану

Олексій Тесля
1 серпня 2026, 20:41
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Насамперед, мова може йти про політичну підтримку з боку США, зазначає Ігор Семиволос.
Дональд Трамп, Іран
Дональд Трамп може схвалити удари по цілях в Ірані / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Найважливіше із заяв Семиволоса:

  • Вашингтон може дати "зелене світло" Києву на удари по цілях Тегерана
  • Каспійське море може стати легітимним театром бойових дій

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував ймовірність схвалення США ударів України по цілях Ірану, який підтримує агресію РФ.

Як він підкреслив в інтерв’ю Главреду, Вашингтон може дати "зелене світло" Києву на удари по цілях Тегерана в Каспійському морі.

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"Вони (США, - ред.), наприклад, можуть дати Україні політичне "зелене світло" і заявити, що Каспійське море також є легітимним театром бойових дій, якщо йдеться про припинення поставок іранських дронів та комплектуючих до Росії", - не виключає експерт.

При цьому він вважає, що, насамперед, мова може йти про політичну підтримку з боку США.

"Саме вона формуватиме позицію інших держав, які прислухаються до Вашингтона. Якщо ж Трамп і надалі займатиме невизначену позицію, ця невизначеність передасться й іншим країнам", - додав Семиволос.

Загрози Ірану - що кажуть у ЗСУ

У Військово-морських силах України відреагували на заяви Ірану, зроблені після атак на судна в Каспійському морі.

Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що українська сторона вважає законними цілями будь-які об’єкти, які використовуються Росією для забезпечення ведення війни.

За його словами, йдеться про інфраструктуру та засоби, задіяні для підтримки російських збройних сил.

США можуть дати
/ Інфографіка: Главред

Раніше Іран висунув жорстке звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв "Главред", Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. У результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з постачанням зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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