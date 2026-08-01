Експерт "вирахував" терміни нового масованого удару РФ: коли чекати на обстріл

Окупанти РФ регулярно застосовують ракетне озброєння, попередив Геннадій Хазан.

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Росія може готувати новий масштабний удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міністерство оборони Росії

Головне із заяв Хазана:

РФ кожні п’ять-шість днів використовує певну кількість ракет

Ворог може організувати близько 3–4 масованих ударів на місяць

Російська армія в нинішніх умовах може проводити кілька масштабних ракетних атак по території України протягом одного місяця.

Таку оцінку озвучив президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан.

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За його словами, окупанти регулярно застосовують ракетне озброєння, однак розподіляють наявні запаси, щоб зберегти можливість завдавати ударів протягом тривалого часу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", – розповів експерт.

Хазан зазначив, що в середньому подібні ракетні атаки відбуваються раз на п’ять-шість днів. При цьому, за його оцінкою, Росія здатна організувати близько трьох-чотирьох масованих ударів за місяць, а не запускати сотні ракет щодня.

/ Главред

Експерт попередив про можливе збільшення дальності FPV-дронів

Росія продовжує вдосконалювати технології застосування FPV-дронів, що в перспективі може розширити зону їхньої дії. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, використання спеціальних ретрансляторів дозволяє суттєво збільшити дальність керування безпілотниками. У результаті потенційна загроза може поширитися не лише на прифронтові території, а й на великі українські міста, зокрема Київ та Дніпро.

При цьому експерт підкреслив, що для реалізації таких можливостей Росії необхідно вирішити низку завдань, зокрема налагодити масове виробництво FPV-дронів і підготувати достатню кількість операторів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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