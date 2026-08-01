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У центрі Москви стався вибух в ресторані, де могла відпочивати військова еліта РФ

Руслана Заклінська
1 серпня 2026, 21:40оновлено 1 серпня, 22:17
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Вибух пролунав в елітному ресторані Balzi Rossi.
У центрі Москви стався вибух в ресторані, де могла відпочивати військова еліта РФ
Вибух у центрі Москви / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Москві 1 серпня вибухнув ресторан Balzi Rossi
  • У закладі проходив приватний захід
  • Нібито святкували день народження російського генерала

Увечері 1 серпня в одному з ресторанів у центрі Москви стався вибух. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибух пролунав у закладі Balzi Rossi на Кудрінській площі неподалік відомої сталінської висотки. Після вибуху в ресторані виникла пожежа.

відео дня

На місце події прибули десятки автомобілів швидкої допомоги та пожежної служби. Дороги біля закладу перекрили.

За попередньою інформацією МВД Росії, відомо про трьох загиблих і щонайменше 15 постраждалих. Водночас деякі російські джерела писали про близько 20 постраждалих.

За словами очевидців, вибух міг статися на кухні ресторану. Попередньо йдеться про можливий витік газу або вибух газового обладнання.

Що могли святкувати в ресторані

Також повідомлялося, що цього дня заклад нібито був закритий для проведення приватного заходу. За деякими даними, у ресторані проходило весілля приблизно на 50 осіб.

Деякі російські військові кореспонденти заявили, що в закладі могла перебувати російська військова еліта. Один зі свідків розповів ASTRA, що в ресторані нібито відзначали день народження одного з генералів РФ.

Дивіться відео із місця вибуху в Москві:

У центрі Москви стався вибух в ресторані, де могла відпочивати військова еліта РФ
Вибух в Москві / Фото: скріншот

Очевидці також розповідали про велику кількість автомобілів із чорними номерними знаками біля ресторану. Такі номери в Росії використовують, зокрема, транспорт Збройних сил та силових структур. Крім того, неподалік від ресторану перебував автобус Росгвардії.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Причини вибуху та всі обставини події встановлюють.

Хто міг святкувати день народження в ресторані

За даними російських Telegram-каналів, у ресторані нібито відзначали день народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайко.

Ситуація в центрі Москви - відео:

У центрі Москви стався вибух в ресторані, де могла відпочивати військова еліта РФ
Ситуація в центрі Москви / Фото: скріншот

Олександр Чайко у 2022 році командував угрупованням військ "Схід". Його підрозділи брали участь у бойових діях на Київському напрямку та причетні до злочинів проти цивільного населення у Бучі.

Активіст, блогер і колишній радник міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко повідомив, що 1 серпня дні народження відзначали ще два російські генерали:

  1. Володимир Селіверстов - генерал-майор, колишній командир 106-ї дивізії ВДВ РФ. Його підрозділи брали участь у наступі на Київ у 2022 році.
  2. Олександр Ярошевіч - генерал-лейтенант, начальник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони РФ.

Ліквідація російських військових - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, було ліквідовано майора Росгвардії Марата Тібілова під час бойового завдання. Майору було 36 років і раніше йому вручали звання Героя Росії.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про ліквідацію осіб із вищого командного складу противника.

ВЧК-ОГПУ та інші російські джерела повідомили про потужний вибух у військовому гарнізоні, який розглядають як можливу спробу замаху на генерал-майора Азатбека Омурбекова. Загинув підполковник, ще кілька осіб дістали поранення.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня по 15 липня 2026 року - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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