ЗСУ зачищають передмістя Києва від рашистів: названо найнебезпечніші напрямки

/ Макс Левін

Ведеться робота по звільненню від окупантів сів навколо Києва, але конкретизувати інформацію до закінчення відповідних операцій неможливо.

Про це розповів голова Київської обласної dійськової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на питання про відсутність інформації від офіційних осіб про звільнення сіл від окупантів навколо Києва, Павлюк зазначив: "Робота відповідна йде, але для того, щоб витоку інформації не було про дії наших підрозділів, ми про це скажемо, коли можна буде говорити...".

"Йдуть відповідні дії наших підрозділів, протидія противника, переміщення противника, поки конкретно сказати, що воно ось так, до завершення відповідних операцій, неможливо", - уточнив голова Київської обласної Військової адміністрації.

Також Павлюк сказав, що на Київщині ситуація "складна, контрольована".

"На Київщині ситуація складна, контрольована, прогнозувати дії дуже складно. Ми готові адекватно реагувати на всі загрози. Найбільша небезпека так і залишається - Житомирська траса, Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Вишгородський район. Також, крім того, обстріли були у Вишгородському районі... В принципі адекватно реагуємо, Збройні сили на своїх позиціях стійко обороняють рубежі. Робимо нові рубежі для підвищення стійкості оборони", - зазначив він.

Що стосується гуманітарної ситуації Павлюк повідомив, що логістичні хаби працюють, евакуація місцевих жителів тимчасово окупованих територій відбувається.

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Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

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