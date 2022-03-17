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"Зайшли з тилу": спецсили ЗСУ розгромили скупчення військ окупантів РФ

17 березня 2022, 23:46

Українські спецпризначенці завдали поразки військам російських окупантів.

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/ Facebook.com/usofcom

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали результати роботи у тилу ворога.

Українські спецпризначенці розгромили скупчення військ російських окупантів. Про це йдеться в офіційному Facebook ССО.

"Вони" обкопувалися, а ми зайшли з тилу. Працюємо", - наголошується в повідомленні.

Також публікуються фото згорілої техніки окупантів, серед якої танки і паливозаправники.

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/ Facebook.com/usofcom

Крім того, воїни ССО України підібралися до ворога і захопили його радіолокаційну станцію.

РЛС "Фара" призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявлених цілях.

"Але всі ці характеристики ніяк не завадили нашим воїнам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Що стосується колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику щодо збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - йдеться в повідомленні.

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/ Facebook.com/usofcom

Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значни втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

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ЗСУ війна Росії та України
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