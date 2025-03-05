Як Україна може компенсувати відсутність допомоги США: несподіваний прогноз

Потреби України в певних видах військової техніки європейці зможуть закрити, вважає Тарас Загородній.

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Тарас Загородній оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

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Потреби України в техніці європейці зможуть закрити

Європейці можуть профінансувати закупівлю озброєнь для України

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи здатна Європа повністю компенсувати Україні відсутність військової допомоги США.

"Зараз - ні. Адже Європа не виробляє, наприклад, тих же ракет для Patriot", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Водночас експерт не виключає, що потреби України в техніці (танки, трали та інше), європейці зможуть закрити.

"Так, F-16 Європа не виробляє, але є ж Gripen, Rafale, Tornado тощо, але питання - як швидко Європа зможе все це зробити. І це велике питання", - каже він.

Водночас співрозмовник не виключив, що європейці можуть профінансувати закупівлю озброєнь для України.

"Наприклад, хороша оборонка у Швеції, і тими ж гаубицями Archer усі задоволені. Але Європа все буде повільно робити, це очевидно. Для України зараз достатньо закупити в американців зброю для того, щоб "добити" правильну позицію росіян - їхню згоду на кордони 24 лютого 2022 року, і навіть на кордони 1991 року. Це тільки американці можуть зробити без питань", - додав Загородній.

Раніше повідомлялося про те, що США заборонили Британії передавати розвіддані Україні. Рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив, в основному, внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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