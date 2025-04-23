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Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

Руслана Заклінська
23 квітня 2025, 20:41
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Україна передала партнерам документ з умовою щодо територіальних переговорів, пише Reuters.
Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США
Позиція України викликала "нервозність" у США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Україна надала партнерам документ, у якому йшлося, що не буде жодних обговорень територіальних питань до "повного припинення вогню"
  • Це викликало нервозність у США, оскільки Вашингтон наполягає на компромісах

Переговори, що відбулися в Лондоні, були знижені в статусі після того, як стало відомо, що Україна підготувала документ для своїх міжнародних партнерів. У ньому було вказано чітку умову для обговорення питання територій. Про це пише Reuters.

За інформацією неназваного джерела видання, 22 квітня Україна передала Європі документ, у якому зазначено, що жодних обговорень територіальних питань не буде до "повного і безумовного припинення вогню". "Нервозність" США може свідчити про невідповідність позиції України та попередніх домовленостей Вашингтона з Москвою.

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Одним із головних моментів, що викликали невдоволення у США, є відмова України прийняти певні пропозиції спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, що стосуються можливих компромісів у переговорах з Росією. За словами джерел, окрім питання Криму, виникли й інші спірні моменти.

США наполягають, щоб Україна і Європа визнали контроль Росії над 20% української території, в тому числі над анексованим Кримом. Однак Україна категорично відкидає такі пропозиції, підкреслюючи, що не може йти на територіальні поступки до повного припинення бойових дій.

Інший важливий аспект переговорів полягає в позиції Росії, яка вимагає скасування санкцій ЄС до завершення переговорів. Однак Європа, зі свого боку, не готова на такі кроки, що також створює перешкоди в процесі перемовин.

Незважаючи на ці труднощі, деякі дипломатичні кроки все ж таки мали місце. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та міністр оборони Великої Британії Джон Хілі провели важливі дискусії зі своїми українськими колегами, що свідчить про збереження дипломатичної активності з обох сторін. Крім того, Хілі також зустрічався із спецпредставником президента США в Україні Кітом Келлогом.

Мирний план США і переговори в Лондоні - останні новини

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати просувають мирну ініціативу, що передбачає визнання Криму територією Росії та "заморожування" поточної лінії фронту. В межах цього плану також розглядається можливість пом’якшення санкцій проти РФ в обмін на припинення бойових дій.

Водночас президент України Володимир Зеленський на брифінгу підтвердив, що серед пропозицій США є припинення вогню, територіальні поступки та відмова від вступу до НАТО. Він наголосив: Крим — це українська територія, і Київ ніколи не визнає його окупації.

Державний секретар США Марко Рубіо скасував поїздку до Лондона, де мали відбутися переговори щодо завершення війни. За даними CNN, справжньою причиною стала відмова української сторони підтримати ключовий пункт плану Дональда Трампа — визнання російського контролю над Кримом.

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що слова Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським "дуже шкідливі" для мирних переговорів. У соцмережі Truth Social він наголосив, що Крим "було втрачено багато років тому" за президентства Обами і тепер він "не є предметом обговорення".

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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