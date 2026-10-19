Путін не шкодує грошей на бункери: чи може РФ застосувати ядерну зброю

Нескінченне будівництво підземних укриттів для диктатора вигідне передусім тим, хто на ньому заробляє.

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Максакова пояснила, що стоїть за погрозами Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Про що сказала Максакова:

Будівництво бункерів є однією з нав'язливих ідей Путіна

Більшістю укриттів диктатор так і не зможе скористатися

Важливо позбавити Путіна можливості застосувати ядерну зброю

Будівництво бункерів для диктатора Володимира Путіна по всій Росії перетворилося на схему збагачення для тих, хто їх зводить, а ядерні погрози Кремля залишаються передусім інструментом залякування. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка, ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова в коментарі Главреду.

Вона зауважила, що підземні об'єкти для глави Кремля зводять у різних регіонах країни, а частину таких проєктів намагаються ретельно приховати від публіки.

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"Це далеко не перший і не єдиний бункер Путіна. Наприклад, на Алтаї для нього Чубайс готував подібну споруду, хоча все заперечує і витирає будь-які згадки в пресі, зокрема, про те, як вони прокладали восьмисмугову трасу та електричні мережі на Алтаї "в нікуди"", - розповіла Максакова.

Експертка пов'язує цю будівельну активність з особистими нав'язливими ідеями диктатора, які оточення вміло перетворює на джерело доходу.

"Параноїдальне будівництво бункерів, як і виборчі процедури, - це теж одна з фіксацій Путіна. На спорудження бункерів він не шкодує витрачати величезні гроші. Тому ті, хто хоче дістатися до корита й нажитися, використовують цю його фіксацію", - зазначила вона.

Чи доведеться колись справді ховатися в цих сховищах, на її думку, передбачити неможливо. Усе залежатиме від того, хто і як впливатиме на рішення кремлівського правителя, а подібні прогнози співачка називає військовою футурологією.

Масштаби підземних робіт не обмежуються віддаленими регіонами, вони дісталися й до президентських резиденцій.

"Поки Путін без кінця і всюди будує бункери. Один він навіть збудував під Константинівським палацом! Хоча там - на великій воді - це не передбачалося навіть геодезією. Проте бункери риють і там теж", - розповіла співачка.

Особливу роль, за словами Максакової, тут відіграє місцевий губернатор, який за освітою є фахівцем зі спеціальності "Мости й тунелі".

"Абсолютно неважливо, в якому стані він утримує все інше в місті, головне, що він здатний оцінити потреби Путіна в бункерах", - іронізує вона.

Кількість таких об'єктів, переконана експертка, давно перевищила будь-які розумні потреби, адже в разі катастрофи диктатор навряд чи матиме змогу переміщатися між ними.

"Гадаю, у разі апокаліптичного сценарію навряд чи йому вдасться переїхати з одного бункера в інший. За логікою речей, лише один зможе стати останнім притулком", - зазначила вона.

Що означають ядерні погрози Кремля

Водночас підземні об'єкти мають для Кремля й інше, пропагандистське призначення: вони допомагають підживлювати тривогу Заходу.

"Однак іноді Путін може використовувати цей матеріал і демонструвати, що він готується. Він використовує це як страшилку. Чи застосує він ядерну зброю, ми не знаємо, бо дії психопата важко передбачити", - наголосила Максакова.

Замість спроб вгадати наміри диктатора експертка закликає зосередитися на практичних кроках.

"Набагато важливіше думати про те, що потрібно зробити, щоб позбавити Путіна можливості застосувати ядерну зброю. Це набагато раціональніше", - підсумувала вона.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Чи може РФ вдарити ядерною зброєю по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що країна-агресор Росія не застосує ядерно зброю проти України.

На його думку, якби Росія була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї.

"Удар ядерною зброєю по Києву у 2022 році створив би надзвичайно серйозну проблему для України. І зараз росіяни точно не будуть бавитися ядерною зброєю з однієї простої причини: у нас з’явилися засоби ураження, які можуть створити на європейській частині Росії набагато більші проблеми, ніж удар тактичною ядерною зброєю по нашій території", - наголосив він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія письмово пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї у разі, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі прямої загрози територіям Альянсу немає, а ядерні погрози Росії на тлі ситуації навколо Калінінграда він не сприймає як ознаку підготовки до ядерної ескалації.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорив, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї проти України, якщо ситуація у війні стане для Кремля критичною і Москва опиниться у безвихідному становищі.

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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