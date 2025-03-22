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Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 17:48
454
Переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі.
Переговори в Саудівській Аравії
ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та РФ / Колаж Главреда. Фото: УНІА, Telegram-канал А. Єрмака

Коротко:

  • Трамп може вплинути на Росію, припустив Веніславський
  • Путін намагається тягнути час
  • Очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що буде узгоджуватися під час нового етапу переговорів України і США в Саудівській Аравії. Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV.

"Українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії, продовжуватимуть узгоджувати перелік об'єктів, які насамперед не можуть бути об'єктами атак з боку Російської Федерації. Такий перелік підготовлено, і наша делегація везе його в Ер-Ріяд. Напевно, будуть ще якісь домовленості з приводу припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога", - зазначив він.

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Депутат нагадав, що Україна погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне повне припинення вогню, а російський правитель Володимир Путін - ні. Веніславський не виключив, що американський лідер може вплинути на Росію.

"Путін намагається тягнути час, він вважає, що це затягування буде грати на руку РФ... Це тактика Путіна. Тому я не виключав би, що дійсно все це перейде в якийсь тривалий процес. Але, з іншого боку, Трамп заявляв про необхідність швидкого припинення вогню. Тому я думаю, що, якщо Росія буде далі використовувати це як алгоритм своєї поведінки, то Трамп може скористатися болючими методами для впливу на Росію", - додав Веніславський.

Переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Про це повідомив головний помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, уточнює The Washington Post.

Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто, йдеться про часткове припинення вогню. Москва також дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

WP пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.

"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив в інтерв'ю ABC News спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умеров і заступник глави ОП Павло Паліса, про що повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".

Серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волтца.

Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою

Нагадаємо, 11 березня відбулися переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Також США вирішити відновити обмін розвідданими і допомогу у сфері безпеки Україні.

Як писав Главред із посиланням на президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії представники США вкотре зустрінуться з делегаціями України і Росії. За словами Зеленського, спочатку американська сторона зустрінеться з українськими представниками, а потім - з російськими. Тож у Саудівській Аравії Україна не контактуватиме з РФ.

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про те, що українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією. Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тож Україна поки що не планує брати в них участь.

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Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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