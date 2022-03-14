"Росія не зупиниться на війні з Україною": пропагандист Соловйов в істериці погрожує Європі

Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну.
Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі своєї програми почав погрожувати Європі і заявив, що Росія не зупиниться на війні з Україною.
"Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це всього лише проміжний етап у забезпечення стратегічної безпеки Російської Федерації", - раптом заявив він.
Крім того, Соловйов, проти якого також були введені санкції, заявив, що Захід повинен засунути санкції проти Росії "в дупу".
Володимира Соловйова оголосять у міжнародний розшук
Російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов буде оголошений в міжнародний розшук. Личаківський районний суд Львова, задовольнивши клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР, обрав запобіжний захід - утримання під вартою.
Слідчі встановили, що Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну і закликав до зміни її територіального устрою, в тому числі шляхом вчинення військових дій і знищення військової інфраструктури і мирного населення.
Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Володимира Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений зарубіжним колегам.
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Нагадаємо, раніше в санкційний список Європейського Союзу потрапили топові російські пропагандисти - Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, колишній журналіст, а нині ‒ депутат Держдуми Петро Толстой, а також велика група військових на чолі з російським міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та інші чиновники РФ.
Крім того, до списку увійшли 351 депутат Держдуми РФ - всі, хто ініціював процес визнання Росією незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", а також 24 фізичних і три юридичних (банки Росія, ВЕБ і Промсвязьбанк) особи.
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