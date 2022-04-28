Україна битиме по складам та базам вбивць у Росії - Подоляк

Михайло Подоляк / Колаж Фото УНІАН

Влада України буде захищати свою країну від російської військової агресії будь-якими способами - в тому числі ударами по складах і базах Росії. Про це написав на своїй сторінці в Twitter радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Чиновник дав зрозуміти, що світ вже визнає за Україною права на удари у відповідь по РФ, оскільки українці вже 64-й день тримають оборону, даючи відсіч російським загарбникам.

"Україна повинна сама вирішувати, чи наносити удари по військових об'єктах. Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, в тому числі ударами по складах і базах вбивць в РФ. Світ це право визнає", - написав Подоляк

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з резонансною заявою в Сенаті.

"Україна повинна сама вирішувати, чи завдавати удари по російських військових об'єктах, заявив Блінкен. Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, зокрема ударами по складах і базах російських вбивць. Світ це право визнає", - сказав керівник Держдепу.

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