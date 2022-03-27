УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

США не мають стратегії зміни режиму в Росії - Блінкен пояснив заяву Байдена про Путіна

27 березня 2022, 14:34

Раніше Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі"

Блінкен
Держсекретар США пояснив заяву Байдена про Путіна / Reuters

Сполучені Штати не мають стратегії зміни режиму в Росії, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Я думаю, що президент, Білий дім, минулої ночі сказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь іншого", – сказав Блінкен, пише BBC.

Також він додав, що у США немає стратегії по зміні режиму в Росії.

"Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йде мова, за російським народом", - зазначив Блінкен.

читайте також"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомУ суботу у Варшаві президент Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі".

Також президент США назвав бажання повалити президента Володимира Зеленського головною метою війни РФ проти України. В ході свого виступу у Варшаві він підкреслив, що господар Кремля цинічно бреше по всьому світу, коли говорить про "денацифікацію" України.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін Джо Байден Ентоні Блінкен
Реклама
Популярне
Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківОкупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 років "Можеш купити квіти на похорон": в Італії співмешканець спалив українку, яка рятувалася від війни"Можеш купити квіти на похорон": в Італії співмешканець спалив українку, яка рятувалася від війни Росавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тижденьРосавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тиждень Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніЗахідний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в Україні Міноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувавсяМіноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувався

Останні новини

15:39

Ембарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

15:16

Як уберегтися від смогу і диму - поради, які вбережуть здоров'я

15:07

"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

14:42

Львівська ОВА: Під час повітряної тривоги прямуйте до сховищ та не ведіть фото- і відеозйомку

14:35

Кремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і КримПогляд

Реклама
14:34

США не мають стратегії зміни режиму в Росії - Блінкен пояснив заяву Байдена про Путіна

14:25

Шон Пенн пообіцяв "розплавити" свій Оскар, якщо Зеленському не дадуть виступити на церемонії нагородження

14:23

Росія готує нову спробу наступу в напрямку Києва, Харкова та Донбасу - МВС

14:01

"Забули, що їх там ненавидять": Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у ГрузіїВідео

13:33

Каші, які не потрібно варити - 5 незамінних круп воєнного часу

13:07

Геращенко пояснив, чому у Путіна кишка тонка натиснути на ядерну кнопкуВідео

13:04

Стане зрозуміло, що Україна перемогла: астролог назвала терміни завершення війниВідео

12:48

Плани Путіна зазнали краху: відтепер він спробує розділити Україну за корейським сценарієм - ГУР

12:40

"Опухли пальці на руках": користувачі Мережі звернули увагу на проблеми Путіна зі здоров'ям

12:29

Мажора, який назвав українських захисників "м'ясом", змусили вибачитися: тепер він хоче служити в ЗСУВідео

12:15

Чому війна в Україні може тривати до листопадаПогляд

12:09

"Повністю зупиниться економіка Угорщини": Угорський прем'єр спробував виправдати відмову від санкцій проти РФ

12:08

Чорнобаївка - 11:0: ЗСУ в черговий раз вдарили по окупантах на ХерсонщиніВідео

11:56

"Йдуть дуже жорстокі бої": війська РФ взяли в облогу Маріуполь, але місто під контролем ЗСУ

11:44

КНР грає на боці переможців: експерт оцінив шанси Путіна отримати підтримку у війні в Україні

Реклама
11:14

Франція приймає біженців з України: правила в'їзду в країну, на що можна розраховувати

11:12

ЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя - Запорізька ОВА

11:00

Путін вдається до ядерного шантажу, щоби втягнути у війну НАТО - експерт

10:57

Як отримати допомогу внутрішньо переселеним особам в Україні і що для цього потрібно

10:52

Війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя – Британія

10:30

Гороскоп на завтра, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - плітки

10:14

Знесилена прийшла на позицію: собака загубилася під час евакуації, але знайшла свого кінолога

09:57

"Гарматне м'ясо не гідне поваги": у Кривому Розі надали урок хлопцеві, який ображав ЗСУ

09:55

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

09:42

Удар по Львову - сигнал для Заходу: якщо не зупинити РФ, ракети впадуть ближче до кордонів НАТО - ОП

09:26

Російські загарбники обстріляли Красногорівку з Торнадо-С

09:12

Останні конвульсії мертвої системи: як Росія стоїть за крок від повторення долі СРСРПогляд

08:52

Молдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію та Південну Осетію - Данілов

08:50

Виведення військ з України: у Британії назвали умови скасування санкцій проти Росії

08:05

Війна Росії проти України: "друга армія світу" обмінює паливо і провізію на алкоголь

07:50

ЗСУ розбили окупантів РФ і звільнили Тростянець: у місті великі руйнування, замінована лікарняВідео

07:22

Ганьба військової справи: британський генерал назвав серйозні помилки Путіна в Україні

07:05

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

06:47

РФ відступає у район Чорнобиля, а потім у Білорусь: план - блокада Києва з південного заходу - ЗСУ

06:44

Гороскоп війни в Україні: астролог передрекла два складних і вибухонебезпечних дні

Реклама
06:27

Новий ядерний шантаж: чому Путін готовий спалити Москву і всю РосіюПогляд

06:21

Гороскоп на сьогодні, 27 березня 2022: Ракам – важливий вибір, Дівам - заступництво долі

05:54

Чому Росії так важливо захопити Маріуполь: названо чотири причини

05:05

Росія сама робить все для того, щоб в Україні відбулася дерусифікація - Зеленський

04:40

РФ відведе війська від Києва, Харкова, Сум, Чернігова: Арестович розкрив подальші плани окупантівВідео

04:00

Війська РФ вдарили по Україні білим фосфором: перша допомога

02:51

Росія планує війну проти Британії: кібераналітик назвав терміни

02:27

Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

02:02

Бої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

01:49

Як продовжити термін зберігання молока

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти