США не мають стратегії зміни режиму в Росії - Блінкен пояснив заяву Байдена про Путіна

Держсекретар США пояснив заяву Байдена про Путіна / Reuters

Сполучені Штати не мають стратегії зміни режиму в Росії, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Я думаю, що президент, Білий дім, минулої ночі сказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь іншого", – сказав Блінкен, пише BBC.

Також він додав, що у США немає стратегії по зміні режиму в Росії.

"Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йде мова, за російським народом", - зазначив Блінкен.

читайте також"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомУ суботу у Варшаві президент Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі".

Також президент США назвав бажання повалити президента Володимира Зеленського головною метою війни РФ проти України. В ході свого виступу у Варшаві він підкреслив, що господар Кремля цинічно бреше по всьому світу, коли говорить про "денацифікацію" України.

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