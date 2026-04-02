У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум щодо Донбасу - що сказали

Російські ультиматуми щодо України не мають реального підґрунтя, зазначили в Офісі президента.

У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум

Росія намагається використати зміну акцентів США на користь Ірану

Немає гарантій, що Росія не почне нове вторгенння

Успіхи на фронті та далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ змінили ситуацію у війні на користь України. В той же час Росія висуває ультиматуми, намагаючись скористатись вікном можливостей, яке утворилось через війну в Ірані. Про це заявив в коментарі 24 каналу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, українці мають усвідомити, що будь-який мир із Росією буде лише тимчасовим. Ультиматуми з боку Росії звучать з 2022 року, проте вони не мають під собою реальних підстав, а ситуація на фронті зараз суттєво відрізняється від тієї, що була півтора–два місяці тому.

Він зазначив, що система знищення російської нафтової інфраструктури значно змінилася через збільшення кількості дронів, а російська ППО, яку Путін постійно називає унікальною, не справляється з цими атаками.

"Попри все Росія намагається скористатися в’язким становищем США. Операція в Ірані не стала тріумфальною для Трампа, як венесуельська. Замість того щоб змінити режим, Трамп посилив позиції Корпусу вартових ісламської революції – структури, яка співпрацює з Росією, модерує терористичні дії на Близькому Сході та закликає до знищення Ізраїлю", – пояснив Подоляк.

Подоляк наголосив, що Росія повторює ультиматуми, але втратила великі ресурси і розуміє, що ситуація лише погіршуватиметься. Зростання цін на нафту не означає наявності легкої логістики або здатності нарощувати продажі.

"Якщо росіяни стверджують, що хочуть тільки Донбас, чому прагнуть продовжувати наступ далі?", - задається питанням він.

Радник глави ОП вказує на те, що немає гарантій, що Росія зупиниться, тому умовного миру бути не може, можливе лише перемир’я, а Росія залишатиметься ворогом. Україна повинна зміцнювати східний кордон, переорієнтовувати зовнішню політику зі сходу та посилювати військові і ракетні програми.

"Будь-яка агресія з боку Росії повинна мати жорстку відповідь. Путін, який вважав себе великим менеджером, не зміг захопити навіть Донбас, втратив понад мільйон людей, а тепер сподівається, що США допоможуть натиснути на Україну", – резюмує він.

Про що свідчить російський ультиматум Як писав Главред, російський ультиматум щодо виходу України з Донбасу свідчить про ослаблення позицій Кремля. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Київ24". За його оцінкою, сьогоднішня Росія перебуває у значно гіршому становищі, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, коли мала суттєві військові ресурси й могла підкріплювати подібні ультиматуми реальними загрозами. Крім того, у країни спостерігаються серйозні економічні труднощі. "Таке враження, що закінчилися аргументи. Ну що в них є там, не знаю, 10 тисяч танків, армати, які вони... приготували саме на п'ятий рік війни, а якщо ні (Україна відкине ультиматум – ред.), то все. Таке враження, що дійсно є там певна слабкість в економіці", - припускає Ступак.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мета Росії у війні проти України не обмежується лише захопленням територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

Водночас твердження Росії про нібито повний контроль над Луганщиною є перебільшеними. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема в районах Надії та Новоєгорівки.

Цю інформацію підтверджує і Третій армійський корпус, який заперечує повне захоплення області та повідомляє, що українські підрозділи досі контролюють окремі рубежі на Луганщині.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

