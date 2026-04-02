У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум щодо Донбасу - що сказали

Юрій Берендій
2 квітня 2026, 20:20оновлено 2 квітня, 21:09
Російські ультиматуми щодо України не мають реального підґрунтя, зазначили в Офісі президента.
У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія намагається використати зміну акцентів США на користь Ірану
  • Немає гарантій, що Росія не почне нове вторгенння

Успіхи на фронті та далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ змінили ситуацію у війні на користь України. В той же час Росія висуває ультиматуми, намагаючись скористатись вікном можливостей, яке утворилось через війну в Ірані. Про це заявив в коментарі 24 каналу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, українці мають усвідомити, що будь-який мир із Росією буде лише тимчасовим. Ультиматуми з боку Росії звучать з 2022 року, проте вони не мають під собою реальних підстав, а ситуація на фронті зараз суттєво відрізняється від тієї, що була півтора–два місяці тому.

відео дня

Він зазначив, що система знищення російської нафтової інфраструктури значно змінилася через збільшення кількості дронів, а російська ППО, яку Путін постійно називає унікальною, не справляється з цими атаками.

"Попри все Росія намагається скористатися в’язким становищем США. Операція в Ірані не стала тріумфальною для Трампа, як венесуельська. Замість того щоб змінити режим, Трамп посилив позиції Корпусу вартових ісламської революції – структури, яка співпрацює з Росією, модерує терористичні дії на Близькому Сході та закликає до знищення Ізраїлю", – пояснив Подоляк.

Подоляк наголосив, що Росія повторює ультиматуми, але втратила великі ресурси і розуміє, що ситуація лише погіршуватиметься. Зростання цін на нафту не означає наявності легкої логістики або здатності нарощувати продажі.

"Якщо росіяни стверджують, що хочуть тільки Донбас, чому прагнуть продовжувати наступ далі?", - задається питанням він.

Радник глави ОП вказує на те, що немає гарантій, що Росія зупиниться, тому умовного миру бути не може, можливе лише перемир’я, а Росія залишатиметься ворогом. Україна повинна зміцнювати східний кордон, переорієнтовувати зовнішню політику зі сходу та посилювати військові і ракетні програми.

"Будь-яка агресія з боку Росії повинна мати жорстку відповідь. Путін, який вважав себе великим менеджером, не зміг захопити навіть Донбас, втратив понад мільйон людей, а тепер сподівається, що США допоможуть натиснути на Україну", – резюмує він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Про що свідчить російський ультиматум

Як писав Главред, російський ультиматум щодо виходу України з Донбасу свідчить про ослаблення позицій Кремля. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Київ24".

За його оцінкою, сьогоднішня Росія перебуває у значно гіршому становищі, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, коли мала суттєві військові ресурси й могла підкріплювати подібні ультиматуми реальними загрозами. Крім того, у країни спостерігаються серйозні економічні труднощі.

"Таке враження, що закінчилися аргументи. Ну що в них є там, не знаю, 10 тисяч танків, армати, які вони... приготували саме на п'ятий рік війни, а якщо ні (Україна відкине ультиматум – ред.), то все. Таке враження, що дійсно є там певна слабкість в економіці", - припускає Ступак.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мета Росії у війні проти України не обмежується лише захопленням територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

Водночас твердження Росії про нібито повний контроль над Луганщиною є перебільшеними. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема в районах Надії та Новоєгорівки.

Цю інформацію підтверджує і Третій армійський корпус, який заперечує повне захоплення області та повідомляє, що українські підрозділи досі контролюють окремі рубежі на Луганщині.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

