Кривий Ріг у жалобі: кількість постраждалих внаслідок удару РФ зростає

28 серпня, у День трауру, ворог наніс удар по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби. Про це повідомили в МВС України.
Окрім цього очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про ще трьох постраждалих. Внаслідок атаки вже відомо про 8 потерпілих.
"Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні Лисака.відео дня
За інформацією очільника ОВА руйнувань зазнав гаражний кооператив, 12 автомобілів, вибиті вікна у готелі. На місці атаки продовжують роботу усі служби.
Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
Атака РФ на готель у Кривому Розі
Російські окупанти вже другий день поспіль наносять ракетні удари по Кривому Рогу. Лише вчора, 27 серпня, у Кривому Розі прогриміли потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Згодом стало відомо, що російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.
28 серпня у Кривому Розі оголосили Днем жалоби. На ранок стало відомо, що пошуково-рятувальні роботи завершені і кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару зросла до чотирьох осіб.
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