Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

Інна Ковенько
17 квітня 2026, 10:33
Внаслідок масованого удару РФ є поранені та загиблі.
Масована атака РФ по Україні 17 квітня / Фоо: ДСНС, поліція

Головне:

  • Росіяни атакували низку областей України дронами та ракетами
  • Зафіксовано значні руйнування та пожежі
  • Внаслідок атаки є поранені та загиблі

Вночі та зранку 17 квітня російські війська масовано атакували українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Зокрема під атакою опинилися Харківська область, Одещина, Чернігів, Дніпропетровщина, Сумщина та Херсон. Главред зібрав наслідки масованої атаки РФ по Україні.

відео дня

Що відомо про атаку на Дніпро та область

По Дніпру та області росіяни завдали масованого удару дронами, артилерією та ракетою. Є значні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджена міська інфраструктура, понівечений тролейбус. Поранень зазнав чоловік 29 років.

Через удар по Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені гімназія, приватний будинок та авто. Постраждали двоє чоловіків.

  • Наслідки атаки на Дніпро 17 квітня
Одеська область

РФ атакувала Одещину безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 6 будинків.

"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожих атак загиблих та постраждалих немає.

  • Наслідки атаки на Одеську область
Чернігів

У Чернігові дрони влучили по промисловому обʼєкту та низці обʼєктів критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігіської МВА Дмитро Брижинський.

Як повідомили в Черніговобленерго, внаслідок атаки близько 6 тисяч містян знеструмлено.

Харківщина

У поліції повідомляють, що внаслідок російської атаки на Харківщині загинула людина, є постраждалі.

  • Наслідки атаки РФ по Харківщині
Суми

На Сумщині росіяни безпілотником атакували підрозділ ДСНС.

"Ворожий БпЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ. Частково пошкоджено будівлю. На момент удару особовий склад перебував в укритті", - повідомили у ДСНС.

Окрім цього, унаслідок російської атаки на Сумщину загинув 56-річний чоловік. БпЛА поцілив поряд із ним.

Атака на Сумщину
Атака на Сумщину / Фото: ДСНС

Херсон

На Херсонщині внаслідок ранкових ударів РФ по Новорайську та поблизу Інженерного постраждали двоє чоловіків віком 63 і 70 років.

У Херсоні окупанти атакували маршрутний автобус. За попередньою інформацією, водій з пасажирами не травмувались.

У Херсоні росіяни атакували автобус
У Херсоні росіяни атакували маршрутний автобус / Фото: МВА

Як відпрацювала українська ППО

У ніч на 17 квітня окупанти випустили по Україні балістичну ракету скандер-М із ТОТ АР Крим, а також 172 БпЛА з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 120 із них - "Шахеди".

Станом на 08:00, протиповітряною обороною знешкоджено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 квітня та вранці у четвер Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів. Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Крім того, в ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. У результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

11:05Війна
РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

10:33Україна
Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

10:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти