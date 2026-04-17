РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

Внаслідок масованого удару РФ є поранені та загиблі.

Масована атака РФ по Україні 17 квітня

Росіяни атакували низку областей України дронами та ракетами

Зафіксовано значні руйнування та пожежі

Внаслідок атаки є поранені та загиблі

Вночі та зранку 17 квітня російські війська масовано атакували українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Зокрема під атакою опинилися Харківська область, Одещина, Чернігів, Дніпропетровщина, Сумщина та Херсон. Главред зібрав наслідки масованої атаки РФ по Україні.

Що відомо про атаку на Дніпро та область

По Дніпру та області росіяни завдали масованого удару дронами, артилерією та ракетою. Є значні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджена міська інфраструктура, понівечений тролейбус. Поранень зазнав чоловік 29 років.

Через удар по Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені гімназія, приватний будинок та авто. Постраждали двоє чоловіків.

Одеська область

РФ атакувала Одещину безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 6 будинків.

"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожих атак загиблих та постраждалих немає.

Чернігів

У Чернігові дрони влучили по промисловому обʼєкту та низці обʼєктів критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігіської МВА Дмитро Брижинський.

Як повідомили в Черніговобленерго, внаслідок атаки близько 6 тисяч містян знеструмлено.

Харківщина

У поліції повідомляють, що внаслідок російської атаки на Харківщині загинула людина, є постраждалі.

Суми

На Сумщині росіяни безпілотником атакували підрозділ ДСНС.

"Ворожий БпЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ. Частково пошкоджено будівлю. На момент удару особовий склад перебував в укритті", - повідомили у ДСНС.

Окрім цього, унаслідок російської атаки на Сумщину загинув 56-річний чоловік. БпЛА поцілив поряд із ним.

Херсон

На Херсонщині внаслідок ранкових ударів РФ по Новорайську та поблизу Інженерного постраждали двоє чоловіків віком 63 і 70 років.

У Херсоні окупанти атакували маршрутний автобус. За попередньою інформацією, водій з пасажирами не травмувались.

Як відпрацювала українська ППО

У ніч на 17 квітня окупанти випустили по Україні балістичну ракету скандер-М із ТОТ АР Крим, а також 172 БпЛА з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 120 із них - "Шахеди".

Станом на 08:00, протиповітряною обороною знешкоджено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 квітня та вранці у четвер Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів. Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Крім того, в ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. У результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

