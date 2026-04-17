РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

Повідомляється, що мета такої тактики - змусити Україну витратити дефіцитні ракети ППО на дрони та крилаті ракети, які легше збити.

Як РФ прагне виснажити ППО України

Головне з новини:

РФ переходить на багатохвильові удари

Мета - виснажити українську ППО

Балістика стає ключовою загрозою

Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні - багатохвильових, розтягнутих у часі атак, мета яких - виснажити українську ППО та тримати цивільних у стані постійної небезпеки. Про зміну підходу повідомляє Інститут вивчення війни та українські військові.

Нова логіка російських ударів

За оцінками аналітиків, саме під час масованих атак 23–24 березня Росія вперше повністю застосувала оновлену схему. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснює, що агресор вибудовує удари у три послідовні хвилі:

Перша хвиля - нічні дрони, які виконують роль "бойової розвідки" та змушують ППО розкривати позиції.

Друга хвиля - пуски крилатих ракет, що добиваються прориву оборони.

Третя хвиля - удари балістичними ракетами, які найважче перехопити.

Мета такої побудови - змусити Україну витрачати дефіцитні ракети ППО на легші цілі, послаблюючи захист перед головним ударом.

Чому РФ робить ставку на балістику

В ISW наголошують, що ефективність протидії балістичним ракетам напряму залежить від наявності систем Patriot. Росія намагається використати глобальний дефіцит перехоплювачів та відволікання уваги світу на події на Близькому Сході, щоб посилити повітряний терор.

Накопичення арсеналу та політичний розрахунок

Аналітики також фіксують, що РФ збирає ракети та дрони під час періодів затишшя, щоб потім проводити серії ударів протягом 48 годин. Такі атаки часто приурочують до міжнародних переговорів або дипломатичних подій.

"Росія, ймовірно, накопичила зброю для двох великих серій ударів протягом 48 годин під час односторонньо запровадженого Росією великоднього припинення вогню 11–12 квітня", - зазначають у ISW.

Наслідки для України

Подібна тактика дозволяє Росії:

розширювати зону загрози для регіонів України;

підсилювати психологічний тиск на цивільних;

перевіряти стійкість української ППО у режимі тривалого навантаження.

Аналітики підкреслюють, що багатохвильові удари стають системним інструментом РФ, і їхня інтенсивність може зростати.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Масована атака на Україну в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлові райони.

Масована атака Росії в ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора і виключає будь-яке пом'якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

