Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

Дар'я Пшеничник
17 квітня 2026, 11:05
Повідомляється, що мета такої тактики - змусити Україну витратити дефіцитні ракети ППО на дрони та крилаті ракети, які легше збити.
Шахед, атака
Як РФ прагне виснажити ППО України / Колаж: Главред, фото: 53-тя окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com, t.me/alarmua

Головне з новини:

  • РФ переходить на багатохвильові удари
  • Мета - виснажити українську ППО
  • Балістика стає ключовою загрозою

відео дня

Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні - багатохвильових, розтягнутих у часі атак, мета яких - виснажити українську ППО та тримати цивільних у стані постійної небезпеки. Про зміну підходу повідомляє Інститут вивчення війни та українські військові.

Нова логіка російських ударів

За оцінками аналітиків, саме під час масованих атак 23–24 березня Росія вперше повністю застосувала оновлену схему. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснює, що агресор вибудовує удари у три послідовні хвилі:

  • Перша хвиля - нічні дрони, які виконують роль "бойової розвідки" та змушують ППО розкривати позиції.
  • Друга хвиля - пуски крилатих ракет, що добиваються прориву оборони.
  • Третя хвиля - удари балістичними ракетами, які найважче перехопити.

Мета такої побудови - змусити Україну витрачати дефіцитні ракети ППО на легші цілі, послаблюючи захист перед головним ударом.

Чому РФ робить ставку на балістику

В ISW наголошують, що ефективність протидії балістичним ракетам напряму залежить від наявності систем Patriot. Росія намагається використати глобальний дефіцит перехоплювачів та відволікання уваги світу на події на Близькому Сході, щоб посилити повітряний терор.

Накопичення арсеналу та політичний розрахунок

Аналітики також фіксують, що РФ збирає ракети та дрони під час періодів затишшя, щоб потім проводити серії ударів протягом 48 годин. Такі атаки часто приурочують до міжнародних переговорів або дипломатичних подій.

"Росія, ймовірно, накопичила зброю для двох великих серій ударів протягом 48 годин під час односторонньо запровадженого Росією великоднього припинення вогню 11–12 квітня", - зазначають у ISW.

Наслідки для України

Подібна тактика дозволяє Росії:

  • розширювати зону загрози для регіонів України;
  • підсилювати психологічний тиск на цивільних;
  • перевіряти стійкість української ППО у режимі тривалого навантаження.

Аналітики підкреслюють, що багатохвильові удари стають системним інструментом РФ, і їхня інтенсивність може зростати.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Масована атака на Україну в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлові райони.

Масована атака Росії в ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора і виключає будь-яке пом'якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти