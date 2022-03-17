Вдала вилазка десантури: ЗСУ захопили бронетехніку окупантів РФ

Десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій і працює на ЗСУ.
В ході спеціальної операції бійці Десантно-штурмових військ ВСУ захопили ворожу бронетехніку.
Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.
Українські військові зуміли заволодіти ворожою технікою. На знімках відображені трофейні МТ-ЛБ і кілька БТРів.
"В ході чергової вдалої операції, десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій і працює на нашу перемогу", - додали українські десантники.
Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.
Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.
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