Вдала вилазка десантури: ЗСУ захопили бронетехніку окупантів РФ

/ Facebook/dshv25opdbr

В ході спеціальної операції бійці Десантно-штурмових військ ВСУ захопили ворожу бронетехніку.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.

Українські військові зуміли заволодіти ворожою технікою. На знімках відображені трофейні МТ-ЛБ і кілька БТРів.

/ Facebook/dshv25opdbr

"В ході чергової вдалої операції, десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій і працює на нашу перемогу", - додали українські десантники.

/ Facebook/dshv25opdbr

Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

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