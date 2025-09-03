'У нього є два завдання': навіщо Кремль 'воскресив' Януковича і до чого тут Трамп

РосЗМІ показали відеозвернення Януковича, у якому він повторив кремлівські тези про НАТО, що є елементом спланованої інформаційної кампанії Москви.

Навіщо Кремль "воскресив" Януковича / Колаж: Главред

Що означає звернення Януковича для України

Чому Росія "воскресила" Януковича

Які два завдання поставив Кремль для Януковича

1 вересня 2025 року Віктор Янукович вперше за кілька років з’явився у публічному просторі через відеозвернення, оприлюднене пропагандистськими російськими ЗМІ. В ньому він заявив, що нібито "цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом" і вважав вступ до ЄС своєю стратегічною метою. Крім того, Янукович категорично виступив проти вступу України до НАТО, назвавши цей шлях "катастрофою" та "прямою дорогою до громадянської війни". Ця заява була приурочена до промови Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)

Главред з'ясував, яка ціль нових заяв Януковича.

Останнє звернення Януковича - що сказав експрезидент

1 вересня російські пропагандистські медіа несподівано показали відеозвернення колишнього президента-втікача Віктора Януковича, яке швидко поширилося в мережі.

У своєму виступі він розпочав із похвали на адресу російського диктатора Володимира Путіна, який віддав наказ на вторгнення в Україну — державу, президентом якої Янукович колись був.

Також він підтримав заяви Путіна про неможливість майбутнього України в НАТО.

"Так, Володимир Володимирович абсолютно правий ... Я завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях в нікуди. Це пряма дорога до громадянської війни", - вказує він.

При цьому Янукович намагався переконати, що свого часу нібито працював над інтеграцією України в ЄС і навіть ставив завдання вступу до Союзу, водночас нарікаючи на "некоректну поведінку" та "зарозумілість" європейських партнерів.

Дивіться відео заяви Януковича:

/ Фото: скріншот

Для чого Росія "воскресила" Януковича - пояснення ISW

Російська влада оприлюднила відео з колишнім президентом-утікачем України Віктором Януковичем, де він стверджує, що "працював над зближенням України з ЄС", проте, за його словами, європейці "поводилися некоректно". Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW припускають, що Кремль спеціально приурочив появу звернення Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна на саміті ШОС, щоб створити видимість "легітимності" його вимог щодо зміни влади в Україні.

У відео Янукович заявив, що нібито мав кінцевою метою вступ України до ЄС, але при цьому розкритикував європейських партнерів за "некоректну поведінку" та "нерозуміння економічних труднощів України".

В ISW нагадали, що востаннє Янукович з’являвся у ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії. Час запису нового відео невідомий, але воно починається з його слів про те, що Путін "абсолютно правий" — очевидно, як реакція на заяви Путіна про Україну на ШОС. Це свідчить, що ролик був елементом заздалегідь спланованої інформаційної кампанії.

/ Фото: скріншот

"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський", - вважають в ISW.

Як наголошують аналітики, насправді ж такі твердження не відповідають дійсності, адже Янукович утік з країни після Революції гідності, а Україна відтоді провела кілька демократичних виборів.

Що задумав Путін появою Януковича

Росія знову використала Януковича в інформаційній кампанії. Мета цього кроку стає очевидною з меседжів, які він озвучив за вказівкою Кремля. У своєму зверненні Янукович заявив, що нібито наближав Україну до ЄС, але Євросоюз ставився зверхньо та не враховував проблем країни. Водночас він підкреслив, що завжди виступав проти вступу України до НАТО. Про це в коментарі Главреду сказав політолог, викладач КНУ ім. Т. Шевченка Петро Олещук.

"Де-факто Янукович підтвердив тези, які останнім часом озвучує Трамп і багато хто в його оточенні, а саме: війна з Росією почалася через те, що Україну хотіли затягнути до НАТО. Робили це "кляті демократи": у 2014 році – Обама, а в 2022-у – Байден. А Путін... він у війні не винен. Мовляв, уся провина – на американських демократах і Євросоюзі, які хотіли затягнути Україну до Альянсу і заради цього "влаштували переворот". І от, росіяни підсовують "президента", проти якого був влаштований "переворот", і він підтверджує все це публічно", - вказує він.

За його словами, поява Януковича переслідує дві основні цілі.

По-перше, Кремль прагне видати Росію не за агресора, а за "захисника конституційного ладу" в Україні та таким чином виправдати дії Путіна.

По-друге, цей виступ розрахований і на Дональда Трампа: росіяни сподіваються, що він підтвердить його власні тези про провину демократів, Обами та Байдена у розв’язанні війни. У такому контексті Янукович з’являється як "доказ", що переворот проти нього відбувся через його опір вступу України до НАТО.

Дональд Трамп / Фото: скріншот з відео

Іншими словами, повернення Януковича в публічний простір — це спроба Кремля "відмити" Путіна та подати його як потенційного партнера для Трампа.

"Втім, не думаю, що Росія почне часто показувати Януковича, адже якби вона хотіла його використовувати, ми б і досі бачили його регулярно. Це було "разове використання". Ба більше, він є малопопулярною, але пізнаваною фігурою. Крім того, Росія, постійно наголошуючи на нелегітимності Зеленського, може натякати на те, що легітимним є Янукович, і саме з ним має підписуватися мирна угода. Цим Москва буде шантажувати. Але це не більше, ніж гра на нервах, як карта в кабінеті Герасимова, на тлі якої він виступав: де російськими також позначені Одеська та Миколаївська області. Далі шантажу та інформаційного тиску ані історія з картою, ані історія з появою Януковича не підуть", - резюмував політолог.

