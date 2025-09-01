Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Юрій Берендій
1 вересня 2025, 15:28оновлено 1 вересня, 16:01
2140
Віктор Янукович, який після Революції Гідності втік до Росії, вернувся з відеозаявою, в якій підтримав кремлівську риторику та похвалив Путіна.
Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав
Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Янукович погодився із заявами Путіна щодо членства України в НАТО
  • Експрезидент звинуватив ЄС у зверхності

Експрезидент України Віктор Янукович, який з 2014 року втік до Росії вперше з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення записав відеозвернення щодо України. Відповідне відео публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Він почав з того, що похвалив російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, який віддав наказ на вторгнення до України, президентом якої був Янукович.

відео дня

Експрезидент погодився із словами Путіна щодо неможливості майбутнього України в НАТО.

"Так, Володимир Володимирович абсолютно правий ... Я завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях в нікуди. Це пряма дорога до громадянської війни", - вказує він.

Дивіться відео коментаря Януковича російським пропагандистським ЗМІ:

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав
/ Фото: скріншот

Янукович заявив, що нібито свідомо працював над зближенням України з Євросоюзом і вважав кінцевою метою вступ держави до ЄС.

Водночас, за його словами, європейські партнери під час переговорів часто поводилися, м’яко кажучи, некоректно — не враховували складність економічної ситуації в Україні та демонстрували зарозумілість. Проте сам процес інтеграції, запевняє він, перебував під його контролем і просувався вперед.

Чи була при Януковичу агентура ФСБ у владі - думка експерта

Як писав Главред, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ та експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун наголосив, що Служба безпеки України ніколи не була "філією" ФСБ, так само, як нині вона не є підрозділом ЦРУ.

За його словами, існує хибна думка, ніби за часів Януковича співробітники ФСБ вільно пересувалися будівлею СБУ, а за часів Ющенка у відомстві був "кабінет ЦРУ". Насправді радники справді були, однак їх доступ обмежувався спеціальною кімнатою на першому поверсі.

"Інша справа, що за президентства Януковича агентура ФСБ у нас була при владі. Якименко був агентом ФСБ. До 1997 року він служив у російській армії, потім раптом усе кинув і кинувся в обійми СБУ. Я не вірю в такі раптові зміни: людина закінчує академію Жуковського і має хорошу перспективу росту в армії, але раптом усе кидає, звільняється і біжить на дрібну посаду в донецькій СБУ. Так не буває. Міністром оборони тоді були громадяни РФ – Саламатін і Лебедєв", - зазначив він.

Ягун підкреслив, що рівень впливу ФСБ полягав не у вербуванні рядових оперативників, а у залученні до співпраці керівників та очільників департаментів. Часто їх навіть не потрібно було переконувати — вони самі йшли на контакт. Фактично під вплив спецслужб Росії потрапляла не окрема структура, а вся держава. І лише завдяки суспільному опору вдалося зупинити цей процес та вигнати агентуру до Росії. Хоча знищити її не вдалося, принаймні в Україні ці люди більше не можуть шкодити.

"Зараз Росія почала активно вербувати представників нижчої ланки – начальників управлінь і нижче. Працюють старі контакти та родинні зв’язки, які встановлювалися протягом останніх років. Але я сподіваюся, що у нас не дозволять цій заразі розповзтися, тож служба очиститься раз і назавжди", - резюмував експерт.

Віктор Янукович - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські медіа провели розслідування і з’ясували, що колишній президент України Віктор Янукович має власність у Сочі. Про це йдеться в матеріалі "Новой газеты".

Окрім Межигір’я на Київщині, Янукович також володів 30 гектарами лісу біля села Сухолуччя. За даними Telegraf, там посеред лісових угідь він збудував розкішну резиденцію, де полюбляв приймати олігархів-друзів.

4 жовтня 2023 року було завершено розслідування справи про розстріли протестувальників на Майдані 18–20 лютого 2014 року. До суду скеровано обвинувальні акти проти Януковича та ще дев’яти колишніх чиновників.

Інші новини:

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз НАТО Янукович Віктор Янукович
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

15:28Світ
На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

15:06Війна
"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Останні новини

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

Реклама
15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:41

Наталія Могилевська показала старшу доньку: "Ніжна і прекрасна"

13:31

Гороскоп на завтра 2 вересня: Тельцям - недомовка, Скорпіонам - велика удача

13:31

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Реклама
13:16

Потап публічно обматюкав відому українку - що сталося

13:14

Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

13:11

Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

12:57

Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

12:47

Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

12:42

Витримають усе: чотири знаки зодіаку з дивовижним терпінням

12:41

Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника ZiferblatВідео

12:35

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

11:57

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:49

До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

11:48

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

11:46

Як почистити мікрохвильовку всередині содою і лимоном: чи працюють популярні лайфхакиВідео

11:37

В Україні нашестя нового шкідника: 80% урожаю під загрозою, як протидіяти йомуВідео

11:31

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

11:14

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

11:05

Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по КримуВідео

10:55

Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

10:45

Змусила невиліковна хвороба: путініст Якубович пішов на несподіваний крок

10:44

Найгірші дні: коли не можна копати картоплю у вересніВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Реклама
10:18

Оля Цибульська захопила шанувальників рідкісними кадрами з чоловіком

10:16

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

10:06

Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

09:53

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

09:47

Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

09:22

Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

08:50

Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом

08:49

Землю накриє майже 7-бальна магнітна буря: названо дату небезпечного шторму

08:26

Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початкуВідео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти