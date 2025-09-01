Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Віктор Янукович, який після Революції Гідності втік до Росії, вернувся з відеозаявою, в якій підтримав кремлівську риторику та похвалив Путіна.

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Янукович погодився із заявами Путіна щодо членства України в НАТО

Експрезидент звинуватив ЄС у зверхності

Експрезидент України Віктор Янукович, який з 2014 року втік до Росії вперше з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення записав відеозвернення щодо України. Відповідне відео публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Він почав з того, що похвалив російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, який віддав наказ на вторгнення до України, президентом якої був Янукович.

Експрезидент погодився із словами Путіна щодо неможливості майбутнього України в НАТО.

"Так, Володимир Володимирович абсолютно правий ... Я завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях в нікуди. Це пряма дорога до громадянської війни", - вказує він.

Дивіться відео коментаря Януковича російським пропагандистським ЗМІ:

/ Фото: скріншот

Янукович заявив, що нібито свідомо працював над зближенням України з Євросоюзом і вважав кінцевою метою вступ держави до ЄС.

Водночас, за його словами, європейські партнери під час переговорів часто поводилися, м’яко кажучи, некоректно — не враховували складність економічної ситуації в Україні та демонстрували зарозумілість. Проте сам процес інтеграції, запевняє він, перебував під його контролем і просувався вперед.

Чи була при Януковичу агентура ФСБ у владі - думка експерта

Як писав Главред, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ та експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун наголосив, що Служба безпеки України ніколи не була "філією" ФСБ, так само, як нині вона не є підрозділом ЦРУ.

За його словами, існує хибна думка, ніби за часів Януковича співробітники ФСБ вільно пересувалися будівлею СБУ, а за часів Ющенка у відомстві був "кабінет ЦРУ". Насправді радники справді були, однак їх доступ обмежувався спеціальною кімнатою на першому поверсі.

"Інша справа, що за президентства Януковича агентура ФСБ у нас була при владі. Якименко був агентом ФСБ. До 1997 року він служив у російській армії, потім раптом усе кинув і кинувся в обійми СБУ. Я не вірю в такі раптові зміни: людина закінчує академію Жуковського і має хорошу перспективу росту в армії, але раптом усе кидає, звільняється і біжить на дрібну посаду в донецькій СБУ. Так не буває. Міністром оборони тоді були громадяни РФ – Саламатін і Лебедєв", - зазначив він.

Ягун підкреслив, що рівень впливу ФСБ полягав не у вербуванні рядових оперативників, а у залученні до співпраці керівників та очільників департаментів. Часто їх навіть не потрібно було переконувати — вони самі йшли на контакт. Фактично під вплив спецслужб Росії потрапляла не окрема структура, а вся держава. І лише завдяки суспільному опору вдалося зупинити цей процес та вигнати агентуру до Росії. Хоча знищити її не вдалося, принаймні в Україні ці люди більше не можуть шкодити.

"Зараз Росія почала активно вербувати представників нижчої ланки – начальників управлінь і нижче. Працюють старі контакти та родинні зв’язки, які встановлювалися протягом останніх років. Але я сподіваюся, що у нас не дозволять цій заразі розповзтися, тож служба очиститься раз і назавжди", - резюмував експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські медіа провели розслідування і з’ясували, що колишній президент України Віктор Янукович має власність у Сочі. Про це йдеться в матеріалі "Новой газеты".

Окрім Межигір’я на Київщині, Янукович також володів 30 гектарами лісу біля села Сухолуччя. За даними Telegraf, там посеред лісових угідь він збудував розкішну резиденцію, де полюбляв приймати олігархів-друзів.

4 жовтня 2023 року було завершено розслідування справи про розстріли протестувальників на Майдані 18–20 лютого 2014 року. До суду скеровано обвинувальні акти проти Януковича та ще дев’яти колишніх чиновників.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

