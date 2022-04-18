Три тижні гарячих боїв: у розвідкомітеті Ради назвали терміни закінчення війни

Збройні сили демонструють здатність відтісняти ворога з українських земель.
Гаряча фаза війни Російської Федерації проти України завершиться через два-три тижні, заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція Слуга народу).
Як підкреслив він в ході національного марафону, повністю війна повинна завершитися протягом двох-трьох місяців.
"З урахуванням тих результатів, які ми маємо на сьогоднішній день, з урахуванням того, що наші Збройні сили продемонстрували, як вони можуть відтісняти ворога з українських земель, з урахуванням того, що західні партнери змінили не тільки свої оцінки того, що Україні терміново необхідні нові зразки озброєння і вони вже надходять ВСУ, я прогнозую, що гаряча, рішуча фаза війни – це там два-три тижні, а війна повністю повинна завершитися протягом двох-трьох місяців", – додав Веніславський.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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