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Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до Європи

Андрій Ганчук
22 лютого 2025, 16:50
296
У команді Трампа діють жорстко щодо Європи, щоб добитися необхідного результату, вважає Тарас Загородній.
Путін, Трамп, Україна, НАТО
Щойно Трамп заговорив про угоду з Путіним, у Німеччині відразу почали думати, як діяти - Загородній / Колаж: Главред

Що сказав Загородній

  • Трамп намагається змусити Європу посилити фінансування своєї безпеки
  • Трамп лише імітує неосудність

Жорстка риторика нового президента США Дональда Трампа та його команди спрямована на виділення європейськими країнами коштів для забезпечення власної безпеки. У такій ситуації Штати можуть навіть запровадити мита проти Європи. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Трамп вибиває у Брюсселя посилення фінансування безпеки так, як вважає за потрібне.

"У Європи немає іншого виходу. Європейці повинні були це зрозуміти з другого разу – після сказаного Ді Венсом. Так, це було грубо, так, негарно. Але Трамп вибиває гроші в міру свого розуміння ситуації. Щоб мотивувати Європу, США можуть запровадити мита на європейські товари, які постачаються до Штатів, – і тоді в європейців одразу гроші знайдуться", - зазначив Загородній.

Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до Європи
Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Також він акцентував увагу на тому, що щойно Білий дім запустив посилену риторику, Європа відразу заявила про свою готовність до дій.

"Зверніть увагу, щойно Трамп, імітуючи несамовитість, заявив, що готовий напрацьовувати з Путіним якусь угоду, Шольц одразу ж заявив про готовність ввести надзвичайний стан. А що сталося, невже повномасштабна війна вже третій рік триває на Європейському континенті? До цього Шольцу така світла думка в голову не приходила.

Наше завдання в цьому випадку – підтримувати всі сторони для того, щоб кожна з них змагалася в тому, хто більший патріот України", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів про план Б Трампа щодо завершення війни

Відносини США і Європи за Трампа - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував Європу на Мюнхенській конференції з безпеки. За його словами, головна загроза ЄС - нібито не РФ чи Китай, а проблеми з демократією та інші внутрішні виклики. Європейці назвали промову Венса "шоком", а Трамп похвалив свого представника.

Європа, найімовірніше, не братиме участі в перемовинах щодо завершення війни Росії та України, говорив спеціальний представник США по Києву і Москві Кіт Келлог. Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що Європа, як серйозний партнер, має бути представлена на перемовинах.

Україна і Європа не переможуть Путіна без США, вважає Джей Ді Венс. Він підтвердив, що Трамп наполягає на завершенні війни. При цьому Венс не уточнив, що умови, які "просуває" команда Трампа, не влаштовують ні Україну, ні ЄС.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Дональд Трамп Тарас Загородній війна Росії та України
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