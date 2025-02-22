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"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

Андрій Ганчук
22 лютого 2025, 11:32
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Сполучені Штати розраховують на підписання з Україною угоди про рідкоземельні метали.
Трамп, Україна
Трамп "вимагає" від України підписання угоди про мінерали / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Що сказав Трамп:

  • Україна має підписати угоду про рідкоземельні метали
  • Якщо Україна не підпише угоду, "будуть проблеми"

Американський президент Дональд Трамп "пригрозив" Україні проблемами в разі непідписання угоди щодо рідкоземельних металів.

Як повідомляє Sky News, в інтерв'ю Fox Radio він сказав про те, що Київ нібито має підписати угоду, яка передбачає виплату США 400-500 мільйонів доларів.

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"Україна або підписує угоду про мінерали зі США, або в Києва будуть проблеми", - каже Трамп.

Також він звинуватив попереднього главу Білого дому Джо Байдена в тому, що він давав Києву гроші без позик або гарантій.

'Інакше будуть проблеми': Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України
Коротко про рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

"Тому ми збираємося підписати угоду... інакше у них буде багато проблем. Тому ми збираємося підписати угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми повинні це зробити", - підкреслив Дональд Трамп.

Угода України та США щодо рідкоземельних металів - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський відмовився підписати угоду про передачу Штатам прав на видобуток корисних копалин. За словами Зеленського, документ не відповідає українським інтересам і не передбачає гарантії безпеки.

Документ від США щодо рідкоземельних металів шокував Київ, писали в The Washington Post. Американці хотіли отримати контроль над 50% мінеральних ресурсів, але без надання гарантій безпеки.

Зеленський може підписати угоду щодо рідкоземельних металів уже 22 лютого, написали журналісти The Wall Street Journal. Велику роль зіграв візит посланника США по Україні та РФ Кіта Келлога, який нібито налагодив хороші відносини з Києвом.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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