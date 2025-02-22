Трамп зробив нову заяву про цифри допомоги Україні

Тепер Дональд Трамп назвав зовсім інші цифри.

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США виділили на допомогу Україні 98,1 млрд доларів - Трамп / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп назвав уже інші цифри військової допомоги Україні

Цифри Трампа збігаються з тими, які раніше називав Зеленський

Україна отримала від США військову допомогу на суму 67 мільярдів доларів і ще 31,5 млрд як пряму бюджетну підтримку. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Як повідомляє FOX 5 Washington DC, такі слова глави Білого дому пролунали під час спілкування з пресою у Вашингтоні.

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Загальна сума американської допомоги Києву - не більше 100 мільярдів доларів. Причому йдеться про цифри, які раніше й називав президент Володимир Зеленський.

Що відомо про допомогу Україні від США / Інфографіка: Главред

Що таке USAI? Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI — це програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, обладнання та консультативних ініціатив, пише Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, раніше Трампа заявив, що Україна нібито отримала 350 мільярдів доларів від США на війну, в якій "неможливо перемогти". При цьому він назвав президента Володимира Зеленського "диктатором".

У відповідь Зеленський назвав цифри допомоги Україні від США. Причому вони збіглися з тими цифрами, які Трамп озвучив 22 лютого.

"США дали нам близько $67 млрд зброєю і $31 млрд програмами в бюджет. Це точно не коштувало $500 млрд, це не серйозна розмова", - сказав президент України.

Раніше Трамп запропонував Україні підписати угоду про доступ Штатів до половини рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів. Причому Трамп захотів підписати договір незалежно від того, чи буде мирна угода.

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