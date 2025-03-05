Трамп "душить" і піде на "шантаж", позиції Києва слабшають: тривожний прогноз

Що каже Клочок:
- Білий дім більше не сприймає Україну, як раніше
- Ситуація повертається до початкової точки, позиції України слабшають
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок оцінив перспективи подальших переговорів зі США після скандалу в Овальному кабінеті.
"Ми повертаємося до початкової точки. Єдина різниця - позиції України тепер слабші", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт говорить про те, що Білий дім більше не сприймає Україну, як раніше: "Звісно, можна казати, що президент відстоював позицію України, не зрадив інтереси держави. Так, це правда. Але потрібно розуміти ціну цього питання. І зараз ми повертаємося до тієї самої точки, проте вже з гіршими позиціями. Ми не промахнулися, ми відстоювали свою позицію, але в нас немає достатніх ресурсів, щоб утримувати її".
На його думку, у США більше ресурсів, а правила гри диктує той, у кого більше можливостей, "як у картярській грі - суперника просто душать ставками".
"З того, що я бачу зараз, ми виходимо на сценарій, який був прописаний раніше. Якщо говорити про часові рамки, то цього місяця, найімовірніше, відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Переговори між їхніми командами інтенсифікуються. CNN уже повідомляє, що цей процес прискорюється. І для України будуть висунуті більш жорсткі умови щодо підписання мирної угоди. Ми будемо змушені піти на це через шантаж - позбавлення військової допомоги, розвідданих тощо. А це дуже серйозний виклик. Весна, на мою думку, принесе конкретні результати. Якщо не станеться жодних ексцесів, то, як раніше говорив Трамп, це питання лічених тижнів", - додав Клочок.
Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Клочка:
Раніше ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського миритися з Трампом. Лондон переконаний у тому, що існує нагальна потреба підвести риску під скандальною суперечкою.
Як писав Главред, Зеленський раніше заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.
Нагадаємо, раніше Стармер заявив, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.
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Хто такий Валерій Клочок
Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.
З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.
З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.
З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".
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