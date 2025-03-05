Трамп "душить" і піде на "шантаж", позиції Києва слабшають: тривожний прогноз

Ситуація повертається до початкової точки, проте позиції України тепер слабші, вважає Валерій Клочок.

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Валерій Клочок оцінив перспективи взаємодії зі США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНІАН

Що каже Клочок:

Білий дім більше не сприймає Україну, як раніше

Ситуація повертається до початкової точки, позиції України слабшають

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок оцінив перспективи подальших переговорів зі США після скандалу в Овальному кабінеті.

"Ми повертаємося до початкової точки. Єдина різниця - позиції України тепер слабші", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що Білий дім більше не сприймає Україну, як раніше: "Звісно, можна казати, що президент відстоював позицію України, не зрадив інтереси держави. Так, це правда. Але потрібно розуміти ціну цього питання. І зараз ми повертаємося до тієї самої точки, проте вже з гіршими позиціями. Ми не промахнулися, ми відстоювали свою позицію, але в нас немає достатніх ресурсів, щоб утримувати її".

На його думку, у США більше ресурсів, а правила гри диктує той, у кого більше можливостей, "як у картярській грі - суперника просто душать ставками".

"З того, що я бачу зараз, ми виходимо на сценарій, який був прописаний раніше. Якщо говорити про часові рамки, то цього місяця, найімовірніше, відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Переговори між їхніми командами інтенсифікуються. CNN уже повідомляє, що цей процес прискорюється. І для України будуть висунуті більш жорсткі умови щодо підписання мирної угоди. Ми будемо змушені піти на це через шантаж - позбавлення військової допомоги, розвідданих тощо. А це дуже серйозний виклик. Весна, на мою думку, принесе конкретні результати. Якщо не станеться жодних ексцесів, то, як раніше говорив Трамп, це питання лічених тижнів", - додав Клочок.

Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Клочка:

Раніше ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського миритися з Трампом. Лондон переконаний у тому, що існує нагальна потреба підвести риску під скандальною суперечкою.

Як писав Главред, Зеленський раніше заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше Стармер заявив, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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