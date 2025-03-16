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"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'я

Олексій Тесля
16 березня 2025, 13:45
715
Диктатор Володимир Путін дав відмову, завуальовану під згоду, пояснив Ігор Яковенко.
війна, фронт
З'явився прогноз перемир'я на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/mod.mil.rus

Важливо:

  • Ідея про припинення вогню від початку була "мертвонароджена"
  • Путін дав відмову, завуальовану під згоду

Ідея про припинення вогню на 30 діб від початку була "мертвонароджена", заявив журналіст, соціолог, медіаексперт Ігор Яковенко.

"І відповідь Путіна була абсолютно очікуваною. Його помічник Ушаков дав навіть більш чесну відповідь, коли просто сказав, що умови ініціативи не влаштовують Росію", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що диктатор Володимир Путін дав відмову, завуальовану під згоду, тому що він висунув такі умови перемир'я, які для України категорично неприйнятні.

"І коли Путін назвав припинення поставок озброєнь як умову Москви, він мав на увазі необхідність розв'язання основної для себе проблеми, яку він бачить у незалежності України", - сказав він.

Аналітик також бачить складність у реалізації ідеї 30-денного припинення вогню, коли на лінії фронту протяжністю 2000 кілометрів в окопах перебувають сотні тисяч солдатів по обидва боки.

"Важко уявити, що не буде порушень режиму припинення вогню", - каже він.

Співрозмовник упевнений, що навіть якщо Трампу вдасться якимось чином змусити Путіна піти на припинення вогню, неможливо уявити, що це дасть результат.

"Сотні тисяч озброєних людей, як і раніше, сидітимуть в окопах. Їх що, відпустять по домівках? Ні, звісно. І серед понад 600 тисяч російських окупантів знайдеться чимало тих, які думатимуть приблизно так: це Путін вирішив припинити вогонь, а в мене свої рахунки з цими "бандерівцями", які вбили моїх побратимів. З українського боку також знайдуться люди, побратимів яких убили, і вони захочуть продовжити війну. З огляду на досвід попередніх перемир'їв, будуть масові порушення. До того ж незрозуміло, хто контролюватиме процес припинення вогню, визначатиме, яка сторона його порушила, і, найголовніше, які будуть санкції за порушення", - додав Яковенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Яковенка:

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Андрій Сибіга розповів про те, що США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню, сказав глава МЗС.

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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