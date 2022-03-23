США озброюють Україну: доставлено частину зброї з пакету на $800 млн

/ Reuters

В Україну доставили частину військової допомоги на суму 800 млн доларів, яку раніше затвердив президент США Джо Байден.

Про це йдеться в повідомленні CNN з посиланням на представника адміністрації Байдена.

За його словами, Вашингтон продовжить передачу решти допомоги в Україну якомога швидше.

Відзначається також, що США майже завершили поставки більшої частини військової допомоги, про яку раніше оголосив Байден.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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