ФРН озброїла Україну протитанковими гранатометами та ракетами для Stinger

Ракети до Stinger прибули в Україну / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Українські військові отримали з ФРН 1 тис. протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і 500 ракет для ПЗРК Stinger.

Про це повідомило в середу видання Bild з посиланням на джерела в німецьких урядових колах.

Відзначається, що уряд ФРН минулої суботи прийняв рішення про постачання цих озброєнь Києву, а через три дні ця зброя прибула в Україну.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вперше схвалили прямі поставки зенітних ракет Stinger в Україну.

Як пише військове видання Army Times, у вигляді Stinger виробництва Raytheon Technologies українські сили отримають інструмент для боротьби з російськими вертольотами, які використовуються для перевезення військ.

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Відзначається, що американські зенітні ракети стануть частиною поставок обсягом 350 мільйонів доларів, схвалених президентом США Джо Байденом минулого тижня.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.