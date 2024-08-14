Строковик РФ під Курськом підірвав себе гранатою: ЗСУ врятували його

Строковика у Курській області, який підірвав себе та свого товариша гранатою, врятували бійці ЗСУ та допомогли йому вижити.

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Строковик РФ підірвав себе гранатою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Російський строковик на ім'я Федір родом із Санкт-Петербурга розповів, як він разом із товаришем підірвав себе гранатою на Курському напрямку, побоюючись попасти в полон до ЗСУ. Про це військовий повідомив в інтерв'ю журналістам видання УНІАН.

За інформацією строковика, коли ЗСУ підійшли до їхніх позицій, він разом із своїм товаришем вирішив не здаватись в полон та кинув собі під ноги гранату, проте вижив.

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"Я просто дістав гранату. Він сказав: давай! Ми обнялися і кинули її на землю, сказали один одному останні теплі слова. У товариша теж поранення ноги. На той момент я вже тричі розумів, що ближче до смерті. Ми боялися здатися в полон, ми не знали, що буде тут. Ми боялися, що будуть довгі й болісні тортури. Але з урахуванням того, як це в реальності відбувається зараз, я можу сказати тільки спасибі за те, що врятували моє життя і вилікували", - розповів він.

Як пізніше повідомив Федір, першу допомогу йому надали саме українські військові та доставили його в безпечне місце. Бійці ЗСУ ділилися водою і сигаретами з полоненими і приносили пораненим ліки з інших бліндажів.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ показала свою неспроможність реагувати на кризові ситуації після наступу у Курській області.

Також у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області ЗСУ досягають стратегічних успіхів.

За даними західних ЗМІ, напередодні ЗСУ змогли звільнити на Курщині ще 4 населені пункти.

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