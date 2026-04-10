Буде новий обмін полоненими - Буданов назвав дату

Україна очікує на продовження переговорів з РФ та зустріч Зеленського з Путіним, каже голова Офісу президента.

На Великдень буде новий обмін полоненими

Україна та РФ можуть провести обмін військовополоненими. Це може відбутися вже на Великдень. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу та Новини.Live.

"Ми сподіваємось, За день до чи за день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо", - сказав Буданов.

Переговори з РФ та зустріч Зеленського з Путіним

Кирило Буданов вважає, що між Україною та РФ можуть бути поновлені переговори у тристоронньому форматі. При цьому він наголосив на тому, що рано чи пізно має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ви розумієте, що ми не можемо поставити крапку ні позитивну, ні негативну без особистої зустрічі (Зеленського і Путіна - ред.) - і росіяни це теж розуміють. Повірте, це все одно відбудеться. Лідери мають узагалі останню крапку поставити. Будемо на це сподіватися", - сказав Буданов.

Приїзд представників США в Україну

Очікується, що за тиждень-два після Великодня в Україну приїдуть представники США. Переговорний процес не був заморожений, він триває.

"Він буде продовжуватись. Ми сподіваємось і чекаємо на приїзд американської делегації - про це Президент України так само на офіційній частині заходу всім повідомив. Тож сподіваємось на краще", - сказав Буданов.

Коли може завершитись війна - думка експерта Як писав Главред, завершення активної фази війни вже у 2026 році на умовах, прийнятних для України, виглядає малоймовірним, а справедливий фінал можливий щонайменше через кілька років. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він зазначає, що наразі немає передумов для швидкого завершення бойових дій на вигідних для України умовах. Водночас, за його словами, припинення війни за сценарієм Росії могло б відбутися дуже швидко, але це означало б фактичну капітуляцію та подальше просування російських військ углиб території країни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня в межах репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих військових. Російська сторона стверджувала, що вони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Раніше, 20 листопада, окупанти також передали Україні ще 1000 тіл, які, за їхніми заявами, належать загиблим бійцям ЗСУ.

Ще перед цим, 18 вересня, з Росії в Україну повернули тіла приблизно тисячі загиблих громадян. За інформацією російської сторони, йдеться про українських військовослужбовців, що також підтвердили в Координаційному штабі.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

