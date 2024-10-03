Успішно вражено російську РЛС "Небо-М" вартістю 100 млн $: деталі від Генштабу

Тепер Україна зможе ефективніше використовувати крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG.

https://glavred.net/ukraine/uspeshno-porazhena-rls-nebo-m-rf-stoimostyu-100-mln-detali-ot-genshtaba-10602062.html Посилання скопійоване

ЗСУ уразили російську РЛС "Небо-М" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Генштаб

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Деталями операції поділився Генштаб ЗСУ.

Влучення позитивно вплине на перебіг війни, адже це суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. відео дня Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

"РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", - пояснює Генштаб.

Як пояснили в Генеральному штабі, тепер Україна зможе ефективніше використовувати крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG, адже знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор".

"Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває. Далі буде…Слава Україні!", - підсумували в Генштабі.

Що відомо про РЛС "Небо"? "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (ННДІРТ). Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності, пише Вікіпедія.

Інші успішні операції ЗСУ

Як розповів експерт Роман Світан, РФ втратила вигідну позицію на одному з напрямків. Тепер військова техніка окупантів - це просто "подарунок" для знищення.

Своєю чергою президент Зеленський зробив заяву про плани на осінь. Україна готується протидіяти намірам російських окупантів і робиться це таким чином, щоб забезпечити найкращий захист, готуються "максимальні результати". Київ готується зламати плани ворога та протидіяти діям російських окупантів.

Водночас війська РФ кинули сили на місто на Донбасі. Наразі загарбники акцентували зусилля на спробах окупувати Вугледар, однак все ще перекидають свої сили і на Селидове.

Інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред