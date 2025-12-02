Рус
Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Маріна Фурман
2 грудня 2025, 15:14
Наразі ЗСУ утримують позиції та завдають противнику втрат.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне:

  • Заяви РФ про захоплення Вовчанська та Куп’янська - фейк
  • Бої за Покровськ продовжуються
  • ЗСУ контролюють більшу частину Куп’янська

Російські окупанти традиційно звітують про свої "успіхи" на фронті. Цього разу загарбники заявляють, що їм вдалося захопити Покровськ, Вовчанськ та Купʼянськ. Генеральний штаб ЗСУ спростовує цю інформацію та повідомляє, що наразі українські бійці продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську.

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Покровську

На Покровському напрямку Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат: протягом минулої доби українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. У Генштабі додають, що українські бійці зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

"Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", - написали у Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація у Вовчанську

Військові уточнюють, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою, адже загарбники застосовують малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію, щоб просунутися в цьому населеному пункті. Проте, ЗСУ стійко утримують позиції.

"Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України", - наголосили у керівництві Збройних сил України.

Як розвиваються події у Купʼянську

Наразі Сили оборони контролюють більшу частину Куп’янська. Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил.

"З огляду на останні заяви в медіа, Угруповання об’єднаних сил уповноважене заявити, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою", - наголосили бійці.

За інформацією Угруповання об’єднаних сил, більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах.

Як писав Главред, російські окупаційні війська заявили про встановлення російського прапора в місті Покровськ Донецької області. За даними українських військових йдеться про "картинку" для російської пропаганди про нібито контроль над містом.

Нещодавно аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

Тим часом український військовий пише, що ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції, які раніше були захоплені ворогом у Дніпропетровській області.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

