Росіяни накопичують сили та намагаються просуватись на Сумщині - DeepState

У Курській області досі триває операція Сил оборони України.

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Росіяни намагаються просуватися на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Що відомо:

РФ намагається закріпитись на Сумщині

Ворог намагається накопичити сили

Операція у Курській області ще триває

Російські окупанти намагаються просунутись та закріпитись у Сумській області. Ворог накопичує сили в селі Журавка. Про це повідомляє DeepState.

Окупанти також намагаються підійти до села Біловоди. Вони хочуть закріпитися і накопичити сили у Басівці, щоб надалі рухатись у бік Локні.

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"Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати ка**пам просуватися та накопичуватися", - йдеться у повідомленні.

Що стосується боїв у Курській області, то ця операція там не завершена. Інформація про те, що росіяни повністю витіснили бійців ЗСУ, не відповідає дійсності. Водночас ворог має просування у цьому регіоні. Окупанти майже повністю зайняли населений пункт Горналь та просунулись у районі Олешні.

"Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. тож "Курська операція" досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження тощо", - йдеться у повідомленні.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об’єкту на території Курської області РФ. Об'єкт використовувалася російськими військовими для запуску БпЛА.

Військовий оглядач Олексій Гетьман повідомляв, що українські захисники продовжують проводити операцію в Курській області РФ. Своєю чергою армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня.

Крім того, 14 квітня повідомлялось, що українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту у селищі Тьоткіне Курської області, що у країні-агресорці Росії.

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